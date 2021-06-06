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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210606/covid-1735880017.html
Индия сообщила о самом низком приросте заболевших COVID-19 за два месяца
Индия сообщила о самом низком приросте заболевших COVID-19 за два месяца - РИА Новости, 07.06.2021
Индия сообщила о самом низком приросте заболевших COVID-19 за два месяца
Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки выросло на 114,4 тысячи, это наименьший прирост заболевших за 60 дней, свидетельствуют данные минздрава РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-06T15:34
2021-06-07T13:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки выросло на 114,4 тысячи, это наименьший прирост заболевших за 60 дней, свидетельствуют данные минздрава страны.Вместе с тем общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 28,8 миллиона. Согласно последним данным министерства, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, выздоровели более 26,9 миллиона, умерли более 346 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 1,4 миллиона человек.Как отмечают медики, уже десять дней число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 200 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса. Второе увеличение числа заболевших коронавирусом началось в Индии в феврале этого года. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.Минздрав страны также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 231 миллионов человек, или 17% населения страны, при этом обе дозы вакцины получили более 45,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730345018.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, индия, в мире

Индия сообщила о самом низком приросте заболевших COVID-19 за два месяца

15:34 06.06.2021 (обновлено: 13:56 07.06.2021)
 
© AP Photo / Channi AnandТестирование на коронавирус в Джамму, Индия
Тестирование на коронавирус в Джамму, Индия - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AP Photo / Channi Anand
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки выросло на 114,4 тысячи, это наименьший прирост заболевших за 60 дней, свидетельствуют данные минздрава страны.
Вместе с тем общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 28,8 миллиона. Согласно последним данным министерства, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, выздоровели более 26,9 миллиона, умерли более 346 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 1,4 миллиона человек.
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Как отмечают медики, уже десять дней число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 200 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса. Второе увеличение числа заболевших коронавирусом началось в Индии в феврале этого года. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.
Минздрав страны также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 231 миллионов человек, или 17% населения страны, при этом обе дозы вакцины получили более 45,8 миллиона человек.
Старт масштабной вакцинации от коронавируса в Индии - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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