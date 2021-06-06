https://ria.ru/20210606/covid-1735838949.html

Дональд Трамп потребовал от Китая репарации в $10 трлн за коронавирус

Дональд Трамп потребовал от Китая репарации в $10 трлн за коронавирус - РИА Новости, 06.06.2021

Дональд Трамп потребовал от Китая репарации в $10 трлн за коронавирус

Китай должен заплатить другим странам "репарации" за пандемию коронавируса минимум в десять триллионов долларов, заявил бывший президент США Дональд Трамп,... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T04:03

2021-06-06T04:03

2021-06-06T10:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Китай должен заплатить другим странам "репарации" за пандемию коронавируса минимум в десять триллионов долларов, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины.Экс-президент также призвал немедленно ввести стопроцентные пошлины на все китайские товары.Трамп обвиняет КНР в распространении коронавируса, официальный Пекин это отрицает и заявляет, что справился с эпидемией лучше, чем другие страны.

https://ria.ru/20210604/aktivnost-1735717571.html

китай

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, китай, сша, в мире