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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210606/covid-1735838949.html
Дональд Трамп потребовал от Китая репарации в $10 трлн за коронавирус
Дональд Трамп потребовал от Китая репарации в $10 трлн за коронавирус - РИА Новости, 06.06.2021
Дональд Трамп потребовал от Китая репарации в $10 трлн за коронавирус
Китай должен заплатить другим странам "репарации" за пандемию коронавируса минимум в десять триллионов долларов, заявил бывший президент США Дональд Трамп,... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:03
2021-06-06T10:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Китай должен заплатить другим странам "репарации" за пандемию коронавируса минимум в десять триллионов долларов, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины.Экс-президент также призвал немедленно ввести стопроцентные пошлины на все китайские товары.Трамп обвиняет КНР в распространении коронавируса, официальный Пекин это отрицает и заявляет, что справился с эпидемией лучше, чем другие страны.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, китай, сша, в мире

Дональд Трамп потребовал от Китая репарации в $10 трлн за коронавирус

04:03 06.06.2021 (обновлено: 10:32 06.06.2021)
 
© REUTERS / Jonathan DrakeДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© REUTERS / Jonathan Drake
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Китай должен заплатить другим странам "репарации" за пандемию коронавируса минимум в десять триллионов долларов, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины.

"Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая. Нам нужно единогласно заявить, что Китай должен заплатить", — сказал он.

Экс-президент также призвал немедленно ввести стопроцентные пошлины на все китайские товары.
Трамп обвиняет КНР в распространении коронавируса, официальный Пекин это отрицает и заявляет, что справился с эпидемией лучше, чем другие страны.
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампКитайСШАВ мире
 
 
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