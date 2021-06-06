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Дональд Трамп потребовал от Китая репарации в $10 трлн за коронавирус
Дональд Трамп потребовал от Китая репарации в $10 трлн за коронавирус - РИА Новости, 06.06.2021
Дональд Трамп потребовал от Китая репарации в $10 трлн за коронавирус
Китай должен заплатить другим странам "репарации" за пандемию коронавируса минимум в десять триллионов долларов, заявил бывший президент США Дональд Трамп,... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:03
2021-06-06T04:03
2021-06-06T10:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Китай должен заплатить другим странам "репарации" за пандемию коронавируса минимум в десять триллионов долларов, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины.Экс-президент также призвал немедленно ввести стопроцентные пошлины на все китайские товары.Трамп обвиняет КНР в распространении коронавируса, официальный Пекин это отрицает и заявляет, что справился с эпидемией лучше, чем другие страны.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, китай, сша, в мире