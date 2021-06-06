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Названа смертельная опасность головной боли
Названа смертельная опасность головной боли - РИА Новости, 06.06.2021
Названа смертельная опасность головной боли
Заведующий нейрохирургическим отделением Московского научно-исследовательского онкологического института Антон Зайцев эфире радиостанции "Говорит Москва"... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T12:26
2021-06-06T12:26
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заведующий нейрохирургическим отделением Московского научно-исследовательского онкологического института Антон Зайцев эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал о симптомах опухоли мозга.По его словам, головная боль, преимущественно утром, считается наиболее частым признаком онкологического заболевания, однако этот симптом не единственный."Это общемозговая симптоматика — головная боль, головокружения, тошнота, рвота; и очаговая симптоматика, когда у пациентов возникают проблемы с произношением слов, пониманием слов, возникает слабость в конечностях", — объяснил Зайцев.При глубинном расположении большая опухоль может долго себя не проявлять, уточнил врач. Если головные боли не проходят даже после приема анальгетиков, необходимо отправиться на диагностику. Причины возникновения опухолей в полной мере не ясны, но они точно не связаны с травмами головы, подытожил специалист.
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россия, здоровье - общество, общество

Названа смертельная опасность головной боли

12:26 06.06.2021
 
© Fotolia / Photographee.euЖенщина с головной болью
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Fotolia / Photographee.eu
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заведующий нейрохирургическим отделением Московского научно-исследовательского онкологического института Антон Зайцев эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал о симптомах опухоли мозга.
По его словам, головная боль, преимущественно утром, считается наиболее частым признаком онкологического заболевания, однако этот симптом не единственный.
"Это общемозговая симптоматика — головная боль, головокружения, тошнота, рвота; и очаговая симптоматика, когда у пациентов возникают проблемы с произношением слов, пониманием слов, возникает слабость в конечностях", — объяснил Зайцев.
При глубинном расположении большая опухоль может долго себя не проявлять, уточнил врач. Если головные боли не проходят даже после приема анальгетиков, необходимо отправиться на диагностику. Причины возникновения опухолей в полной мере не ясны, но они точно не связаны с травмами головы, подытожил специалист.
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Названа смертельная опасность зубной боли
 
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