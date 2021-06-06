https://ria.ru/20210606/bol-1735862208.html

Названа смертельная опасность головной боли

Названа смертельная опасность головной боли - РИА Новости, 06.06.2021

Названа смертельная опасность головной боли

Заведующий нейрохирургическим отделением Московского научно-исследовательского онкологического института Антон Зайцев эфире радиостанции "Говорит Москва"... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T12:26

2021-06-06T12:26

2021-06-06T12:26

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149318/32/1493183205_246:0:3659:1920_1920x0_80_0_0_0e5874519717f8c0da170a804ae1c4e6.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заведующий нейрохирургическим отделением Московского научно-исследовательского онкологического института Антон Зайцев эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал о симптомах опухоли мозга.По его словам, головная боль, преимущественно утром, считается наиболее частым признаком онкологического заболевания, однако этот симптом не единственный."Это общемозговая симптоматика — головная боль, головокружения, тошнота, рвота; и очаговая симптоматика, когда у пациентов возникают проблемы с произношением слов, пониманием слов, возникает слабость в конечностях", — объяснил Зайцев.При глубинном расположении большая опухоль может долго себя не проявлять, уточнил врач. Если головные боли не проходят даже после приема анальгетиков, необходимо отправиться на диагностику. Причины возникновения опухолей в полной мере не ясны, но они точно не связаны с травмами головы, подытожил специалист.

https://ria.ru/20210605/bol-1735779482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, общество