https://ria.ru/20210606/bayden-1735837359.html
Байден заявил, что обсудит с Путиным права человека
Байден заявил, что обсудит с Путиным права человека - РИА Новости, 06.06.2021
Байден заявил, что обсудит с Путиным права человека
Президент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным права человека, а также предупредил, что США по-прежнему намерены... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T02:55
2021-06-06T02:55
2021-06-06T02:55
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным права человека, а также предупредил, что США по-прежнему намерены отвечать на возможные будущие "пагубные действия" России."Я организовал серьёзные последствия за поведение, которое нарушает суверенитет США, в том числе за вмешательство в наши демократические выборы. Президент Путин знает, что я не буду колебаться, отвечая на будущие пагубные действия. Когда мы встретимся, я вновь подчеркну, что США, Европа и сочувствующие им демократии намерены поддерживать права и достоинство человека", - говорится в статье Байдена в Washington Post.Встреча Байдена и Путина намечена на 16 июня в Женеве.
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