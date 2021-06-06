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Байден заявил, что обсудит с Путиным права человека
Байден заявил, что обсудит с Путиным права человека - РИА Новости, 06.06.2021
Байден заявил, что обсудит с Путиным права человека
Президент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным права человека, а также предупредил, что США по-прежнему намерены... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T02:55
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россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным права человека, а также предупредил, что США по-прежнему намерены отвечать на возможные будущие "пагубные действия" России."Я организовал серьёзные последствия за поведение, которое нарушает суверенитет США, в том числе за вмешательство в наши демократические выборы. Президент Путин знает, что я не буду колебаться, отвечая на будущие пагубные действия. Когда мы встретимся, я вновь подчеркну, что США, Европа и сочувствующие им демократии намерены поддерживать права и достоинство человека", - говорится в статье Байдена в Washington Post.Встреча Байдена и Путина намечена на 16 июня в Женеве.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Байден заявил, что обсудит с Путиным права человека

02:55 06.06.2021
 
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Алан Булкаты
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным права человека, а также предупредил, что США по-прежнему намерены отвечать на возможные будущие "пагубные действия" России.
"Я организовал серьёзные последствия за поведение, которое нарушает суверенитет США, в том числе за вмешательство в наши демократические выборы. Президент Путин знает, что я не буду колебаться, отвечая на будущие пагубные действия. Когда мы встретимся, я вновь подчеркну, что США, Европа и сочувствующие им демократии намерены поддерживать права и достоинство человека", - говорится в статье Байдена в Washington Post.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 02:46
Байден заявил, что хочет стабильных отношений с Россией
Встреча Байдена и Путина намечена на 16 июня в Женеве.
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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