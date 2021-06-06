https://ria.ru/20210606/bayden-1735837229.html

Байден заявил, что хочет стабильных отношений с Россией

Байден заявил, что хочет стабильных отношений с Россией - РИА Новости, 06.06.2021

Байден заявил, что хочет стабильных отношений с Россией

Президент США Джо Байден в контексте готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а,... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T02:46

2021-06-06T02:46

2021-06-06T07:41

нато

россия

джо байден

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в контексте готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а, напротив, – хочет стабильных отношений, однако выразил готовность отвечать на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности.Встреча Байдена и Путина намечена на 16 июня в Женеве, перед этим президент США примет участие в саммитах с ЕС и НАТО."Я встречусь с Владимиром Путиным в Женеве после дискуссий высокого уровня с друзьями, партнерами и союзниками, которые видят мир через ту же перспективу, что и США, и с которыми мы обновим связи и разделяемые цели. Мы останемся едины в противодействии вызовам России европейской безопасности, начавшимся с агрессии на Украине", - говорится в статье Байдена для Washinapgton Post.Глава Белого дома выразил решимость "отстаивать демократические ценности", а также пообещал обсудить с Путиным права человека и "вмешательство" в выборы.В то же время Байден заверил, что США "не ищут конфликта" с Россией.Ранее Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что на встрече с Джо Байденом необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений между Россией и США. Речь, по его словам, должна идти о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения и борьбе с терроризмом и пандемией.В то же время глава государства отметил, что не ожидает прорывов от саммита. "Но то, что мы встретимся, то, что мы поговорим о возможностях восстановления двусторонних отношений, поговорим о вопросах, которые представляют для нас взаимный интерес - а таких вопросов, кстати говоря, немало - это уже само по себе неплохо", - добавил он.

https://ria.ru/20210606/bayden-1735837359.html

https://ria.ru/20210606/nato-1735837846.html

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нато, россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире