В Госдуме оценили слова Кравчука о Донбассе
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука, что Донбасс как "раковая опухоль", которую нужно "отрезать", заявил, что для возвращения региона Украине нужно стряхнуть с себя нацистскую идеологию.
Ранее Кравчук дал интервью, в котором сравнил Донбасс с "раковой опухолью", от которой, как от злокачественного образования, необходимо избавиться, чтобы развиваться как независимому государству. При этом, как указал глава делегации, жители Донбасса нужны Украине. Чтобы интегрировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, по мнению Кравчука, необходимо создать там свободную экономическую зону, инвестировать в возрождение региона, а также изменить языковую политику, чтобы не раздражать русское население.
"Сегодняшняя Украина, чтобы вернуть Донбасс, должна стряхнуть с себя нацистскую идеологию и вспомнить, что страна - часть Русского мира. Только в этом случае лидеры ЛНР и ДНР могут о чем-то говорить с киевскими эмиссарами. Кравчук как переговорная фигура никому не интересен - полномочий нет, власти нет, чёткого политического кредо - тоже нет", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат отметил, что все размышления Кравчука о жителях Донбасса - "сага неудачника".
"Нечего было бандеровщину возрождать. Вот залог нормального развития страны. А все остальное - пустой трёп", - добавил Бальбек.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.