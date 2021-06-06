https://ria.ru/20210606/azerbaydzhan-1735847257.html

В Минобороны Азербайджана рассказали об обстановке на границе с Арменией

В Минобороны Азербайджана рассказали об обстановке на границе с Арменией - РИА Новости, 06.06.2021

В Минобороны Азербайджана рассказали об обстановке на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило о спокойной обстановке на границе с Арменией, по данным ведомства, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T08:56

2021-06-06T08:56

2021-06-06T17:48

никол пашинян

вагиф даргяхлы

минобороны азербайджана

минобороны армении

одкб

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578213261_0:33:1488:870_1920x0_80_0_0_e19d6bdd2422aa713546d05e95d14ef4.jpg

БАКУ, 6 июн — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о спокойной обстановке на границе с Арменией, по данным ведомства, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.Министерство обороны Армении ранее заявило, что азербайджанские ВС открыли в субботу огонь на границе близ села Кут Гегаркуникской области страны."Обстановка на границе спокойная. Никакого нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. Распространенное Министерством обороны Армении сообщение в очередной раз является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе", — ответил на запрос РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.Ранее Минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210605/armeniya-1735831343.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире