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В Минобороны Азербайджана рассказали об обстановке на границе с Арменией
В Минобороны Азербайджана рассказали об обстановке на границе с Арменией - РИА Новости, 06.06.2021
В Минобороны Азербайджана рассказали об обстановке на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило о спокойной обстановке на границе с Арменией, по данным ведомства, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T08:56
2021-06-06T17:48
никол пашинян
вагиф даргяхлы
минобороны азербайджана
минобороны армении
одкб
владимир путин
азербайджан
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БАКУ, 6 июн — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о спокойной обстановке на границе с Арменией, по данным ведомства, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.Министерство обороны Армении ранее заявило, что азербайджанские ВС открыли в субботу огонь на границе близ села Кут Гегаркуникской области страны."Обстановка на границе спокойная. Никакого нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. Распространенное Министерством обороны Армении сообщение в очередной раз является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе", — ответил на запрос РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.Ранее Минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210605/armeniya-1735831343.html
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никол пашинян, вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

В Минобороны Азербайджана рассказали об обстановке на границе с Арменией

08:56 06.06.2021 (обновлено: 17:48 06.06.2021)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенные Азербайджана
Военные Азербайджана - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Фото : Минобороны Азербайджана
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БАКУ, 6 июн — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о спокойной обстановке на границе с Арменией, по данным ведомства, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Министерство обороны Армении ранее заявило, что азербайджанские ВС открыли в субботу огонь на границе близ села Кут Гегаркуникской области страны.
"Обстановка на границе спокойная. Никакого нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. Распространенное Министерством обороны Армении сообщение в очередной раз является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе", — ответил на запрос РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Гегаркуник
5 июня, 22:42
В Армении заявили, что азербайджанские военные открыли огонь на границе
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
 
Никол ПашинянВагиф ДаргяхлыМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОДКБВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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