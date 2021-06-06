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МВД объяснило, когда инспекторы могут использовать автомобили граждан
МВД объяснило, когда инспекторы могут использовать автомобили граждан - РИА Новости, 06.06.2021
МВД объяснило, когда инспекторы могут использовать автомобили граждан
Сотрудник Госавтоинспекции может использовать машины других участников дорожного движения, но не для преследования нарушителей, следует из проекта приказа... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T10:39
2021-06-06T11:12
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сотрудник Госавтоинспекции может использовать машины других участников дорожного движения, но не для преследования нарушителей, следует из проекта приказа Министерства внутренних дел.Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в таком случае полицейский обязан объяснить автомобилисту, для чего ему понадобился его транспорт, указать маршрут, а также предупредить об ответственности при отказе. Вести машину водитель будет сам, если при этом нет оснований для его отстранения от вождения. Инспектор, в свою очередь, должен выдать автомобилисту справку или запись в путевом листе с подробностями поездки. В ней он также обязан указать свою фамилию, должность и номер жетона.В то же время преследовать нарушителя вправе только патруль с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Чтобы принудительно остановить его автомобиль полицейские вправе применить спецсредства, оружие, либо разместить на дороге патрульные машины. Использовать для этого грузовые автомобили допускается только при реальной угрозе жизни и здоровью людей от водителя авто, которого требуется задержать.
https://ria.ru/20210606/nadzor-1735843661.html
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россия, авто, гибдд мвд рф, общество

МВД объяснило, когда инспекторы могут использовать автомобили граждан

10:39 06.06.2021 (обновлено: 11:12 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сотрудник Госавтоинспекции может использовать машины других участников дорожного движения, но не для преследования нарушителей, следует из проекта приказа Министерства внутренних дел.
Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в таком случае полицейский обязан объяснить автомобилисту, для чего ему понадобился его транспорт, указать маршрут, а также предупредить об ответственности при отказе.
Сотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 07:34
В МВД разработали правила скрытого надзора за нарушениями на дорогах
Вести машину водитель будет сам, если при этом нет оснований для его отстранения от вождения.
Инспектор, в свою очередь, должен выдать автомобилисту справку или запись в путевом листе с подробностями поездки. В ней он также обязан указать свою фамилию, должность и номер жетона.
В то же время преследовать нарушителя вправе только патруль с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Чтобы принудительно остановить его автомобиль полицейские вправе применить спецсредства, оружие, либо разместить на дороге патрульные машины.
Использовать для этого грузовые автомобили допускается только при реальной угрозе жизни и здоровью людей от водителя авто, которого требуется задержать.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 12:38
Автоблогер назвал плюсы и минусы предложений ГИБДД по новым штрафам
 
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