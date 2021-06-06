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Сотрудник "Диво-острова" получил серьезную травму от аттракциона
Сотрудник "Диво-острова" получил серьезную травму от аттракциона - РИА Новости, 06.06.2021
Сотрудник "Диво-острова" получил серьезную травму от аттракциона
Сотрудник парка "Диво-остров" в Петербурге пострадал от удара кабинкой аттракциона, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T19:09
2021-06-06T19:09
2021-06-06T19:50
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Сотрудник парка "Диво-остров" в Петербурге пострадал от удара кабинкой аттракциона, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, это произошло в 14:07. Согласно предварительным данным, мужчина вошел в зону работавшего аттракциона "Бустер", его снесло кабиной, двигавшейся на большой скорости.На появившемся в Сети видео на площадке рядом с "Бустером" пострадавший лежит без сознания.Комментарием парка и официальной информацией от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://radiosputnik.ria.ru/20210530/proisshestviya-1734814657.html
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санкт-петербург, происшествия