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Сотрудник "Диво-острова" получил серьезную травму от аттракциона

Сотрудник "Диво-острова" получил серьезную травму от аттракциона - РИА Новости, 06.06.2021

Сотрудник "Диво-острова" получил серьезную травму от аттракциона

Сотрудник парка "Диво-остров" в Петербурге пострадал от удара кабинкой аттракциона, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T19:09

2021-06-06T19:09

2021-06-06T19:50

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Сотрудник парка "Диво-остров" в Петербурге пострадал от удара кабинкой аттракциона, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, это произошло в 14:07. Согласно предварительным данным, мужчина вошел в зону работавшего аттракциона "Бустер", его снесло кабиной, двигавшейся на большой скорости.На появившемся в Сети видео на площадке рядом с "Бустером" пострадавший лежит без сознания.Комментарием парка и официальной информацией от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/proisshestviya-1734814657.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия