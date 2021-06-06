Следствие попросило продлить арест бывшего схиигумена Сергия
22:03 06.06.2021 (обновлено: 22:10 06.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) на заседании в Басманном суде Москвы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Следствие просит о продлении ареста бывшего схиигумена Сергия до 29 августа, сообщается в Telegram-канале адвокатов Сергия.
"В понедельник, 7 июня 2021 года, Московский городской суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста схиигумена Сергия Романова до 29 августа 2021 года", - говорится в сообщении.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, поэтому в сентябре был отлучен от Церкви.
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.