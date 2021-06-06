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Следствие попросило продлить арест бывшего схиигумена Сергия
Следствие попросило продлить арест бывшего схиигумена Сергия - РИА Новости, 06.06.2021
Следствие попросило продлить арест бывшего схиигумена Сергия
Следствие просит о продлении ареста бывшего схиигумена Сергия до 29 августа, сообщается в Telegram-канале адвокатов Сергия. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T22:03
2021-06-06T22:10
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
бывший схимонах сергий (николай романов)
россия
среднеуральск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Следствие просит о продлении ареста бывшего схиигумена Сергия до 29 августа, сообщается в Telegram-канале адвокатов Сергия."В понедельник, 7 июня 2021 года, Московский городской суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста схиигумена Сергия Романова до 29 августа 2021 года", - говорится в сообщении.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, поэтому в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
https://ria.ru/20210527/monastyr-1734381538.html
https://ria.ru/20210119/sergiy-1593716325.html
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), россия, среднеуральск

Следствие попросило продлить арест бывшего схиигумена Сергия

22:03 06.06.2021 (обновлено: 22:10 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) на заседании в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) на заседании в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Следствие просит о продлении ареста бывшего схиигумена Сергия до 29 августа, сообщается в Telegram-канале адвокатов Сергия.
"В понедельник, 7 июня 2021 года, Московский городской суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста схиигумена Сергия Романова до 29 августа 2021 года", - говорится в сообщении.
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27 мая, 11:26Религия и мировоззрение
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Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, поэтому в сентябре был отлучен от Церкви.
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
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Среднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряБывший схимонах Сергий (Николай Романов)РоссияСреднеуральск
 
 
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