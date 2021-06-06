https://ria.ru/20210606/apple-1735835886.html
Bloomberg: пользователям устройств от Apple пообещали новую функцию
Bloomberg: пользователям устройств от Apple пообещали новую функцию - РИА Новости, 06.06.2021
Bloomberg: пользователям устройств от Apple пообещали новую функцию
Пользователи устройств компании Apple смогут узнать, какие данные о них собирают приложения, благодаря новым функциям, которые, предположительно, будут... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T01:55
2021-06-06T01:55
2021-06-06T01:55
apple
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Пользователи устройств компании Apple смогут узнать, какие данные о них собирают приложения, благодаря новым функциям, которые, предположительно, будут представлены в ходе предстоящей конференции разработчиков, сообщает агентство Блумберг.По данным агентства, новая функция будет представлять собой панель управления, с помощью которой пользователи смогут получить подробную информацию о том, какие данные о них собирают все посторонние приложения, установленные на их устройствах.Всемирная конференция разработчиков стартует 7 июня.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
https://ria.ru/20210605/afera-1735775406.html
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