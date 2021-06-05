https://ria.ru/20210605/zdravookhranenie-1735778080.html

Орешкин допустил "серьезную революцию" в российском здравоохранении

Орешкин допустил "серьезную революцию" в российском здравоохранении - РИА Новости, 05.06.2021

Орешкин допустил "серьезную революцию" в российском здравоохранении

"Серьезная революция" произойдет в здравоохранении в ближайшие 10-15 лет, роль и значимость этой отрасли сильно возрастет, заявил в субботу помощник президента... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:54

2021-06-05T12:54

2021-06-05T13:10

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

максим орешкин

здоровье - общество

общество

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Серьезная революция" произойдет в здравоохранении в ближайшие 10-15 лет, роль и значимость этой отрасли сильно возрастет, заявил в субботу помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ."Мне кажется, одна из таких ключевых историй ближайших 10-15 лет – это серьезная революция в здравоохранении… Нужно понимать, что это очень большая отрасль и очень важная, и ее роль и значимость будет расти кардинально в ближайшие годы", - сказал Орешкин, выступая в студии "Знание" на ПМЭФ.По его словам, в отрасли "будет происходить технологическая революция, там будет происходить изменение бизнес-процессов, приводящих к экосистемной модели в здравоохранении".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/murashko-1735589022.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), максим орешкин, здоровье - общество, общество, экономика