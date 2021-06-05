https://ria.ru/20210605/yaytsa-1735781133.html

Глава Россельхознадзора прокомментировал сообщения о риске дефицита яиц

Глава Россельхознадзора прокомментировал сообщения о риске дефицита яиц - РИА Новости, 05.06.2021

Глава Россельхознадзора прокомментировал сообщения о риске дефицита яиц

Дефицита пищевого яйца в России нет, страна полностью обеспечивает свои потребности в данной продукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T13:25

2021-06-05T13:25

2021-06-05T13:25

петербургский международный экономический форум

россия

юлия мелано

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Дефицита пищевого яйца в России нет, страна полностью обеспечивает свои потребности в данной продукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.Ранее в интервью РБК он обратил внимание на отсутствие в России производства СПФ-яиц (свободных от патогенной флоры), которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных, в связи с чем их приходится импортировать из-за рубежа.Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила журналистам, что речь идет об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека. Она подчеркнула, что речь идет исключительно о СПФ-яйце, которое не предназначено для употребления людьми.Кроме того, подведомственный Россельхознадзору "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") уже в текущем году запускает строительство первого отечественного предприятия по производству СПФ-яиц (свободных от патогенной флоры), которые используются для производства ветеринарных вакцин, сообщил глава ведомства."Россельхознадзор ведет работу по снижению импортозависимости. В текущем году подведомственный ведомству "Федеральный центр охраны здоровья животных" начнет строительство предприятия по производству СПФ-яйца. Предположительно запуск работы предприятия планируется на конец 2022 года. Предполагаемые объемы производства в 2023 году составят свыше 100 миллионов СПФ-яиц в год", - сказал Данкверт.По его словам, потребность в СПФ-яйце для производства ветеринарных вакцин в России составляет ориентировочно 6 миллионов штук в год. "Таким образом, строительство завода сможет полностью покрыть потребности страны и открыть возможности для расширения экспортного ассортимента", - пояснил глава ведомства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/grechka-1735759049.html

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россия, юлия мелано, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика