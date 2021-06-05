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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/yaytsa-1735781133.html
Глава Россельхознадзора прокомментировал сообщения о риске дефицита яиц
Глава Россельхознадзора прокомментировал сообщения о риске дефицита яиц - РИА Новости, 05.06.2021
Глава Россельхознадзора прокомментировал сообщения о риске дефицита яиц
Дефицита пищевого яйца в России нет, страна полностью обеспечивает свои потребности в данной продукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T13:25
2021-06-05T13:25
петербургский международный экономический форум
россия
юлия мелано
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Дефицита пищевого яйца в России нет, страна полностью обеспечивает свои потребности в данной продукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.Ранее в интервью РБК он обратил внимание на отсутствие в России производства СПФ-яиц (свободных от патогенной флоры), которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных, в связи с чем их приходится импортировать из-за рубежа.Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила журналистам, что речь идет об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека. Она подчеркнула, что речь идет исключительно о СПФ-яйце, которое не предназначено для употребления людьми.Кроме того, подведомственный Россельхознадзору "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") уже в текущем году запускает строительство первого отечественного предприятия по производству СПФ-яиц (свободных от патогенной флоры), которые используются для производства ветеринарных вакцин, сообщил глава ведомства."Россельхознадзор ведет работу по снижению импортозависимости. В текущем году подведомственный ведомству "Федеральный центр охраны здоровья животных" начнет строительство предприятия по производству СПФ-яйца. Предположительно запуск работы предприятия планируется на конец 2022 года. Предполагаемые объемы производства в 2023 году составят свыше 100 миллионов СПФ-яиц в год", - сказал Данкверт.По его словам, потребность в СПФ-яйце для производства ветеринарных вакцин в России составляет ориентировочно 6 миллионов штук в год. "Таким образом, строительство завода сможет полностью покрыть потребности страны и открыть возможности для расширения экспортного ассортимента", - пояснил глава ведомства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/grechka-1735759049.html
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россия, юлия мелано, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика

Глава Россельхознадзора прокомментировал сообщения о риске дефицита яиц

13:25 05.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Дефицита пищевого яйца в России нет, страна полностью обеспечивает свои потребности в данной продукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его", - сказал Данкверт журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Ранее в интервью РБК он обратил внимание на отсутствие в России производства СПФ-яиц (свободных от патогенной флоры), которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных, в связи с чем их приходится импортировать из-за рубежа.
Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила журналистам, что речь идет об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека. Она подчеркнула, что речь идет исключительно о СПФ-яйце, которое не предназначено для употребления людьми.
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Кроме того, подведомственный Россельхознадзору "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") уже в текущем году запускает строительство первого отечественного предприятия по производству СПФ-яиц (свободных от патогенной флоры), которые используются для производства ветеринарных вакцин, сообщил глава ведомства.
"Россельхознадзор ведет работу по снижению импортозависимости. В текущем году подведомственный ведомству "Федеральный центр охраны здоровья животных" начнет строительство предприятия по производству СПФ-яйца. Предположительно запуск работы предприятия планируется на конец 2022 года. Предполагаемые объемы производства в 2023 году составят свыше 100 миллионов СПФ-яиц в год", - сказал Данкверт.
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По его словам, потребность в СПФ-яйце для производства ветеринарных вакцин в России составляет ориентировочно 6 миллионов штук в год. "Таким образом, строительство завода сможет полностью покрыть потребности страны и открыть возможности для расширения экспортного ассортимента", - пояснил глава ведомства.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияЮлия МеланоПетербургский международный экономический форум (фонд)Сергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
 
 
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