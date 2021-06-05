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В Афганистане при взрыве погибли 11 человек
В Афганистане при взрыве погибли 11 человек - РИА Новости, 05.06.2021
В Афганистане при взрыве погибли 11 человек
Одиннадцать мирных жителей погибли в результате взрыва в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T17:14
2021-06-05T17:14
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей погибли в результате взрыва в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на власти.По данным властей, в округе Абкамари взорвалась придорожная мина, что и стало причиной гибели мирных жителей.Взрыв произошел в субботу днем в одной из деревень округа. По данным местных властей, в числе жертв женщины и дети.Глава округа Худадад Тайиб обвинил в совершении взрыва боевиков радикального движения "Талибан". Представители движения пока не прокомментировали инцидент.
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афганистан, талибан, в мире

В Афганистане при взрыве погибли 11 человек

17:14 05.06.2021
 
© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей погибли в результате взрыва в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на власти.
По данным властей, в округе Абкамари взорвалась придорожная мина, что и стало причиной гибели мирных жителей.
Взрыв произошел в субботу днем в одной из деревень округа. По данным местных властей, в числе жертв женщины и дети.
Глава округа Худадад Тайиб обвинил в совершении взрыва боевиков радикального движения "Талибан". Представители движения пока не прокомментировали инцидент.
Афганские военные в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 10:58
При нападении талибов на северо-западе Афганистана погибли семеро военных
 
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