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В Афганистане при взрыве погибли 11 человек

В Афганистане при взрыве погибли 11 человек - РИА Новости, 05.06.2021

В Афганистане при взрыве погибли 11 человек

Одиннадцать мирных жителей погибли в результате взрыва в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T17:14

2021-06-05T17:14

2021-06-05T17:14

афганистан

талибан

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Одиннадцать мирных жителей погибли в результате взрыва в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на власти.По данным властей, в округе Абкамари взорвалась придорожная мина, что и стало причиной гибели мирных жителей.Взрыв произошел в субботу днем в одной из деревень округа. По данным местных властей, в числе жертв женщины и дети.Глава округа Худадад Тайиб обвинил в совершении взрыва боевиков радикального движения "Талибан". Представители движения пока не прокомментировали инцидент.

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афганистан, талибан, в мире