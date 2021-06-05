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Кобылкин рассказал о лидерстве России в снижении парниковых выбросов
Кобылкин рассказал о лидерстве России в снижении парниковых выбросов - РИА Новости, 05.06.2021
Кобылкин рассказал о лидерстве России в снижении парниковых выбросов
Россия является лидером по снижению выбросов парниковых газов в сравнении с 1990 годом, в сельском хозяйстве оно составило 54%, в энергетике - 35%, а в... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:31
2021-06-05T12:31
2021-06-05T12:31
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
единая россия
дмитрий кобылкин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия является лидером по снижению выбросов парниковых газов в сравнении с 1990 годом, в сельском хозяйстве оно составило 54%, в энергетике - 35%, а в промышленности - 16%, заявил РИА Новости бывший глава Минприроды РФ, врио заместителя секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин."Россия включена в глобальную климатическую повестку. У нас действует национальная система оценки антропогенных выбросов. Готовится стратегия долгосрочного развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов. Почему-то все молчат о том, что Россия - лидер по снижению выбросов относительно уровня 1990 года. Наибольшее снижение произошло в энергетике (на 35%), промышленности (на 16%) и сельском хозяйстве (на 54%)", - сказал Кобылкин в кулуарах ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), единая россия, дмитрий кобылкин, экономика