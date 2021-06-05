https://ria.ru/20210605/vybory-1735829910.html

В Латвии выборы в местные органы прошли с самой низкой явкой в истории

В Латвии выборы в местные органы прошли с самой низкой явкой в истории - РИА Новости, 05.06.2021

В Латвии выборы в местные органы прошли с самой низкой явкой в истории

Выборы в местные органы власти, которые прошли в Латвии в субботу, показали самую низкую явку в истории страны, сообщил РИА Новости представитель Центральной... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T22:05

2021-06-05T22:05

2021-06-05T22:05

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РИГА, 5 июн – РИА Новости. Выборы в местные органы власти, которые прошли в Латвии в субботу, показали самую низкую явку в истории страны, сообщил РИА Новости представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК)."В состоявшихся в субботу выборах самоуправлений с учетом результатов предварительного голосования приняли участие 270 456 жителей Латвии, или 34,07% общего числа избирателей, что является самым низким показателем в истории муниципальных выборов", - сказал собеседник агентства.Выше всего явка на выборах была в Видземе - 36,54%. В Латгале проголосовали 34,25% избирателей, в Курземе — 31,54%, в Земгале — 31,46%.Активнее всего голосовали избиратели в Прейльском крае - 45,42%, а самая низкая активность была Аугшдаугавском крае — 28,61%.Всего в выборах самоуправлений могли принять участие 964 339 жителей Латвии. В ходе выборов граждане страны избирали местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения. В Риге выборы не проводились, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/latviya-1733878570.html

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латвия, рига, в мире