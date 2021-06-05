https://ria.ru/20210605/vsu-1735741675.html

Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало

Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало - РИА Новости, 05.06.2021

Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало

Украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли с точностью "плюс-минус километр", об этом в ходе круглого стола во Львове заявил бывший... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T01:09

2021-06-05T01:09

2021-06-05T01:09

сергей кривонос

донбасс

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли с точностью "плюс-минус километр", об этом в ходе круглого стола во Львове заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос.По его словам, это было вызвано износом артиллерийских стволов из-за "диверсии" со стороны предыдущего руководства украинского Генштаба, когда "на протяжении двух лет десятки, сотни, тысячи артиллеристских снарядов ежедневно выстреливали в пустоту".Как заявил Кривонос, из-за этого к моменту начала боевых действий в 2014 году артиллерия ВСУ была изношена. "И потому, когда у нас снаряды на фронте плюс-минус километр туда-сюда попадали, в большинстве случаев причиной этого не была плохая подготовка артиллеристов. Этому была причина – стертые каналы стволов", – добавил генерал.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210602/dnr-1735313679.html

https://ria.ru/20210221/vsu-1598438400.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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сергей кривонос, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире