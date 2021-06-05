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Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало - РИА Новости, 05.06.2021
Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
Украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли с точностью "плюс-минус километр", об этом в ходе круглого стола во Львове заявил бывший... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T01:09
2021-06-05T01:09
сергей кривонос
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли с точностью "плюс-минус километр", об этом в ходе круглого стола во Львове заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос.По его словам, это было вызвано износом артиллерийских стволов из-за "диверсии" со стороны предыдущего руководства украинского Генштаба, когда "на протяжении двух лет десятки, сотни, тысячи артиллеристских снарядов ежедневно выстреливали в пустоту".Как заявил Кривонос, из-за этого к моменту начала боевых действий в 2014 году артиллерия ВСУ была изношена. "И потому, когда у нас снаряды на фронте плюс-минус километр туда-сюда попадали, в большинстве случаев причиной этого не была плохая подготовка артиллеристов. Этому была причина – стертые каналы стволов", – добавил генерал.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210602/dnr-1735313679.html
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донбасс
донецкая народная республика
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сергей кривонос, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире

Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало

01:09 05.06.2021
 
© Фото : аккаунт министерства обороны Украины на FacebookАртиллерия ВСУ
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Фото : аккаунт министерства обороны Украины на Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли с точностью "плюс-минус километр", об этом в ходе круглого стола во Львове заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос.
По его словам, это было вызвано износом артиллерийских стволов из-за "диверсии" со стороны предыдущего руководства украинского Генштаба, когда "на протяжении двух лет десятки, сотни, тысячи артиллеристских снарядов ежедневно выстреливали в пустоту".
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Как заявил Кривонос, из-за этого к моменту начала боевых действий в 2014 году артиллерия ВСУ была изношена. "И потому, когда у нас снаряды на фронте плюс-минус километр туда-сюда попадали, в большинстве случаев причиной этого не была плохая подготовка артиллеристов. Этому была причина – стертые каналы стволов", – добавил генерал.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Сергей КривоносДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНУкраинаВ мире
 
 
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