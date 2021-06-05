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Наука
https://ria.ru/20210605/venera-1735746801.html
НАСА готово обсуждать с Россией перспективы исследования Венеры
НАСА готово обсуждать с Россией перспективы исследования Венеры - РИА Новости, 05.06.2021
НАСА готово обсуждать с Россией перспективы исследования Венеры
НАСА готово к обсуждению с Россией дальнейших планов исследования Венеры, сообщила РИА Новости представитель НАСА. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T05:59
2021-06-05T05:59
наука
россия
венера
роскосмос
наса
дмитрий рогозин
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. НАСА готово к обсуждению с Россией дальнейших планов исследования Венеры, сообщила РИА Новости представитель НАСА.По ее словам "на протяжении последних нескольких лет НАСА работало над определением сфер взаимного интереса в деле планетарных исследований, особенно в отношении Венеры"."Со сделанным в минувшую среду объявлением об отправке в конце текущего десятилетия двух новых миссий на Венеру мы крайне рады вступить в новую эру исследований планеты, к которой мы испытываем общий интерес", - заявили в НАСА.На этой неделе новый глава НАСА Билл Нельсон объявил, что США готовят две исследовательские миссии на Венеру: зонд Davinchi+ будет изучать атмосферу планеты, а спутник Veritas - составлять ее геологическую карту.На этом фоне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что проект межпланетной станции "Венера-Д" вновь может стать российско-американским по просьбе российских ученых.Миссия "Венера-Д" предусматривает высадку на Венеру долгоживущей посадочной станции. Проект разрабатывался как совместный с 2013 года с небольшим перерывом в 2014 году. Однако в последующем Роскосмос объявлял, что "Венера-Д" будет национальным проектом с возможным частичным участием иностранных партнеров.
https://ria.ru/20210604/venera-1735552218.html
https://ria.ru/20210517/venera-1732654388.html
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россия, венера, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша

НАСА готово обсуждать с Россией перспективы исследования Венеры

05:59 05.06.2021
 
© NASA / JPL-CaltechВенера
Венера - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© NASA / JPL-Caltech
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. НАСА готово к обсуждению с Россией дальнейших планов исследования Венеры, сообщила РИА Новости представитель НАСА.
"У нас был прекрасный обмен мнениями по определению совместных целей для "Венеры-Д", и мы приветствуем будущие возможности для того, чтобы наши эксперты продолжали обсуждение планов в отношении Венеры", - сказала собеседница агентства.
По ее словам "на протяжении последних нескольких лет НАСА работало над определением сфер взаимного интереса в деле планетарных исследований, особенно в отношении Венеры".
"Со сделанным в минувшую среду объявлением об отправке в конце текущего десятилетия двух новых миссий на Венеру мы крайне рады вступить в новую эру исследований планеты, к которой мы испытываем общий интерес", - заявили в НАСА.
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На этом фоне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что проект межпланетной станции "Венера-Д" вновь может стать российско-американским по просьбе российских ученых.
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НаукаРоссияВенераРоскосмосНАСАДмитрий РогозинСША
 
 
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