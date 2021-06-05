https://ria.ru/20210605/venera-1735746801.html

НАСА готово обсуждать с Россией перспективы исследования Венеры

НАСА готово обсуждать с Россией перспективы исследования Венеры - РИА Новости, 05.06.2021

НАСА готово обсуждать с Россией перспективы исследования Венеры

НАСА готово к обсуждению с Россией дальнейших планов исследования Венеры, сообщила РИА Новости представитель НАСА. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T05:59

2021-06-05T05:59

2021-06-05T05:59

наука

россия

венера

роскосмос

наса

дмитрий рогозин

сша

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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. НАСА готово к обсуждению с Россией дальнейших планов исследования Венеры, сообщила РИА Новости представитель НАСА.По ее словам "на протяжении последних нескольких лет НАСА работало над определением сфер взаимного интереса в деле планетарных исследований, особенно в отношении Венеры"."Со сделанным в минувшую среду объявлением об отправке в конце текущего десятилетия двух новых миссий на Венеру мы крайне рады вступить в новую эру исследований планеты, к которой мы испытываем общий интерес", - заявили в НАСА.На этой неделе новый глава НАСА Билл Нельсон объявил, что США готовят две исследовательские миссии на Венеру: зонд Davinchi+ будет изучать атмосферу планеты, а спутник Veritas - составлять ее геологическую карту.На этом фоне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что проект межпланетной станции "Венера-Д" вновь может стать российско-американским по просьбе российских ученых.Миссия "Венера-Д" предусматривает высадку на Венеру долгоживущей посадочной станции. Проект разрабатывался как совместный с 2013 года с небольшим перерывом в 2014 году. Однако в последующем Роскосмос объявлял, что "Венера-Д" будет национальным проектом с возможным частичным участием иностранных партнеров.

https://ria.ru/20210604/venera-1735552218.html

https://ria.ru/20210517/venera-1732654388.html

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россия, венера, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша