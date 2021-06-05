https://ria.ru/20210605/vaktsiny-1735765460.html
В России признали зависимость от импорта яиц для производства вакцин
В России признали зависимость от импорта яиц для производства вакцин - РИА Новости, 05.06.2021
В России признали зависимость от импорта яиц для производства вакцин
Россия зависит от зарубежных поставок куриных яиц, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с РБК. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:16
2021-06-05T11:16
2021-06-05T15:06
россия
сергей данкверт
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ba35a4bb9f1828edf84ed3195296175.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия зависит от зарубежных поставок куриных яиц, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с РБК.По его словам, для производства высококачественных вакцин, в том числе от коронавируса, необходимы свободные от патогенной микрофлоры яйца. В России фабрик по их производству нет, поэтому их привозят из-за границы, объяснил Данкверт. "В целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры, — это неправильно. Это стратегический вопрос", — подчеркнул глава Россельхознадзора.Специальные яйца необходимы для производства не только вакцин от COVID-19, но и других лекарственных препаратов. Например, при создании вакцины от гриппа их применяют как естественный инкубатор.
https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735725954.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b054a0d12d581925832979e425a113e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей данкверт, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)