Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210605/vaktsiny-1735765460.html
В России признали зависимость от импорта яиц для производства вакцин
В России признали зависимость от импорта яиц для производства вакцин - РИА Новости, 05.06.2021
В России признали зависимость от импорта яиц для производства вакцин
Россия зависит от зарубежных поставок куриных яиц, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с РБК. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:16
2021-06-05T15:06
россия
сергей данкверт
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ba35a4bb9f1828edf84ed3195296175.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия зависит от зарубежных поставок куриных яиц, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с РБК.По его словам, для производства высококачественных вакцин, в том числе от коронавируса, необходимы свободные от патогенной микрофлоры яйца. В России фабрик по их производству нет, поэтому их привозят из-за границы, объяснил Данкверт. "В целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры, — это неправильно. Это стратегический вопрос", — подчеркнул глава Россельхознадзора.Специальные яйца необходимы для производства не только вакцин от COVID-19, но и других лекарственных препаратов. Например, при создании вакцины от гриппа их применяют как естественный инкубатор.
https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735725954.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b054a0d12d581925832979e425a113e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей данкверт, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

В России признали зависимость от импорта яиц для производства вакцин

11:16 05.06.2021 (обновлено: 15:06 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия зависит от зарубежных поставок куриных яиц, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с РБК.
По его словам, для производства высококачественных вакцин, в том числе от коронавируса, необходимы свободные от патогенной микрофлоры яйца. В России фабрик по их производству нет, поэтому их привозят из-за границы, объяснил Данкверт.
"В целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры, — это неправильно. Это стратегический вопрос", — подчеркнул глава Россельхознадзора.
Специальные яйца необходимы для производства не только вакцин от COVID-19, но и других лекарственных препаратов. Например, при создании вакцины от гриппа их применяют как естественный инкубатор.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 20:57Распространение коронавируса
Российская вакцина от коронавируса прошла непростой путь, заявил Путин
 
РоссияСергей ДанквертЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
Лента новостейМолния