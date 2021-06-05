https://ria.ru/20210605/vaktsiny-1735765460.html

В России признали зависимость от импорта яиц для производства вакцин

В России признали зависимость от импорта яиц для производства вакцин - РИА Новости, 05.06.2021

В России признали зависимость от импорта яиц для производства вакцин

Россия зависит от зарубежных поставок куриных яиц, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с РБК. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:16

2021-06-05T11:16

2021-06-05T15:06

россия

сергей данкверт

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия зависит от зарубежных поставок куриных яиц, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с РБК.По его словам, для производства высококачественных вакцин, в том числе от коронавируса, необходимы свободные от патогенной микрофлоры яйца. В России фабрик по их производству нет, поэтому их привозят из-за границы, объяснил Данкверт. "В целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры, — это неправильно. Это стратегический вопрос", — подчеркнул глава Россельхознадзора.Специальные яйца необходимы для производства не только вакцин от COVID-19, но и других лекарственных препаратов. Например, при создании вакцины от гриппа их применяют как естественный инкубатор.

https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735725954.html

россия

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2021

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россия, сергей данкверт, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)