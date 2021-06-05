https://ria.ru/20210605/ural-1735768274.html

В тайге на Урале ищут пропавшего девятилетнего мальчика

В тайге на Урале ищут пропавшего девятилетнего мальчика - РИА Новости, 05.06.2021

В тайге на Урале ищут пропавшего девятилетнего мальчика

Полиция под Североуральском Свердловской области ищет в тайге 9-летнего мальчика, сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:36

2021-06-05T11:36

2021-06-05T11:36

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

североуральск

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Полиция под Североуральском Свердловской области ищет в тайге 9-летнего мальчика, сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых."В 60 километрах от Североуральска в тайге вечером 4 июня пропал 9-летний мальчик из Челябинской области. Полиция проводит широкомасштабные поисковые мероприятия", - сказал он.По данным ведомства, сообщение об этом ЧП поступило в дежурную часть территориального ОВД через оператора единой диспетчерской службы накануне в 22.10 (20.10 мск)."С просьбой оказать помощь в розыске 9-летнего сына в полицию обратился отец ребенка, священнослужитель одного из соборов Челябинской области. Они вместе в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек совершали подъем на Уральский хребет в районе базы "Крив". По предварительным данным, во время путешествия на гору протяженностью около 800 метров у 46-летнего мужчины появились боли в правой ноге, в связи с чем, около 17.00 (15.00 мск), возвращаясь обратно на базу, отец разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог", - сказал Горелых.Когда группа спустилась с возвышенности, выяснилось, что школьник пропал. "Найти его собственными силами туристы не смогли, после чего и последовало заявление в МВД", - отметил представитель МВД.Ребенок одет в темные брюки и в синюю куртку с черной вставкой на груди, сообщили в ведомстве.Всего в поисковой операции задействовано порядка 80 полицейских, в том числе кинолог со служебной собакой, а также волонтеры и специалисты МЧС. Сыщики используют в работе громкоговорящие устройства, планируется в ближайшее время применить квадрокоптер с тепловизором, а также вертолет для осмотра лесного массива с высоты птичьего полета, рассказал Горелых.Как сообщили журналистам в пресс-службе СКР по Свердловской области, следственным отделом по городу Североуральск СК России по данному факту проводится доследственная проверка."В рамках проводимых мероприятий осуществляется осмотр места происшествия, опросы граждан, находившихся в туристическом походе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210517/poiski-1732722586.html

https://ria.ru/20210510/rebenok-1731656174.html

россия

североуральск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), североуральск, челябинская область, происшествия