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В Кызыле ураган обесточил 20 улиц
В Кызыле ураган обесточил 20 улиц - РИА Новости, 05.06.2021
В Кызыле ураган обесточил 20 улиц
Ураган в Туве оставил без электроэнергии 20 улиц столицы республики - Кызыла, сообщается на странице мэрии города в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T17:10
2021-06-05T17:10
россети
шагонар
кызыл
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Ураган в Туве оставил без электроэнергии 20 улиц столицы республики - Кызыла, сообщается на странице мэрии города в социальной сети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что в тувинском Шагонаре ветер до 38 метров в секунду разрушил крыши зданий, оборвал линии электропередач. Пострадавших при этом не было."Что касается столицы, то здесь ветер был мощностью до 25 метров в секунду. По итогу осталось без электроэнергии порядка 20 улиц города, случились обрывы проводов и падения опор электропередач и дорожных знаков. На пяти многоквартирных домах зафиксированы разрушения в виде повреждения шифера крыши. Пострадавших жителей нет", - говорится в сообщении.В мэрии уточнили, что сейчас в столице работают две единицы техники и девять рабочих на вывозе обрушенных деревьев. Дорожные знаки восстанавливают восемь человек, откачивают лужи пять единиц техники. На восстановлении электроснабжения работают пять бригад компании "Россети".В республиканской службе ГО и ЧС сообщили, что в субботу и ночью в воскресенье в Туве ожидаются "сильные" и "очень сильные" дожди, грозы, град, местами крупный град, "очень сильный" северо-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду местами до 25-30 метров в секунду.
https://radiosputnik.ria.ru/20210605/tuva-1735798537.html
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россети, шагонар, кызыл, происшествия

В Кызыле ураган обесточил 20 улиц

17:10 05.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРеспублика Тыва
Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Ураган в Туве оставил без электроэнергии 20 улиц столицы республики - Кызыла, сообщается на странице мэрии города в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что в тувинском Шагонаре ветер до 38 метров в секунду разрушил крыши зданий, оборвал линии электропередач. Пострадавших при этом не было.
Вид на Енисей в пригороде Кызыла, Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 16:09В России
Сносил крыши и обрывал ЛЭП. На Туву обрушился ураганный ветер
"Что касается столицы, то здесь ветер был мощностью до 25 метров в секунду. По итогу осталось без электроэнергии порядка 20 улиц города, случились обрывы проводов и падения опор электропередач и дорожных знаков. На пяти многоквартирных домах зафиксированы разрушения в виде повреждения шифера крыши. Пострадавших жителей нет", - говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что сейчас в столице работают две единицы техники и девять рабочих на вывозе обрушенных деревьев. Дорожные знаки восстанавливают восемь человек, откачивают лужи пять единиц техники. На восстановлении электроснабжения работают пять бригад компании "Россети".
В республиканской службе ГО и ЧС сообщили, что в субботу и ночью в воскресенье в Туве ожидаются "сильные" и "очень сильные" дожди, грозы, град, местами крупный град, "очень сильный" северо-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду местами до 25-30 метров в секунду.
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 14:09
В Туве ураган повредил здания и оборвал электролинии
 
РоссетиШагонарКызылПроисшествия
 
 
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