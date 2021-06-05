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"Глубокая недееспособность": Пушков высмеял "вечные жалобы" Украины
"Глубокая недееспособность": Пушков высмеял "вечные жалобы" Украины - РИА Новости, 05.06.2021
"Глубокая недееспособность": Пушков высмеял "вечные жалобы" Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об ответственности Германии и... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:37
2021-06-05T15:37
2021-06-05T15:37
россия
алексей данилов
северный поток — 2
нато
алексей пушков
франция
грузия
в мире
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за присоединение Крыма к России.По словам члена Совфеда, Киев постоянно жалуется на другие страны, которые "недосмотрели" за полуостровом. На Украине сетуют даже на Соединенные Штаты, которые "не остановили" "Северный поток — 2"."Вечные жалобы Киева <...> говорят о глубокой недееспособности правящей элиты Украины. У нее все виноваты в ее собственной бездарности", — написал Пушков в Twitter.Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия в 2008 году отказали Украине и Грузии содействовать в получении членства в НАТО. После этого, по его словам, на Грузию "напали", а потом образовалась "ситуация с оккупированным Крымом".
https://ria.ru/20210605/krym-1735755442.html
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россия, алексей данилов, северный поток — 2, нато, алексей пушков, франция, грузия, в мире