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В Киеве заявили, что Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов
В Киеве заявили, что Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов - РИА Новости, 05.06.2021
В Киеве заявили, что Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что олигарх Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T09:46
2021-06-05T09:46
европейская солидарность
петр порошенко
верховная рада украины
игорь коломойский
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что олигарх Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный законопроектом "об олигархах".Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ."В законе указано, что, если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры Коломойского официально в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно подпадает. Истерики понятны, потому что "Европейская солидарность" осознает, что их лидер (Порошенко – ред.) тоже автоматически подпадает по всем критериям в реестр (олигархов)", - сказал Малюська в эфире телеканала "Украина".Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатых людей в стране. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210602/oligarkhi-1735325278.html
https://ria.ru/20210524/zelenskiy-1733317402.html
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европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, игорь коломойский, владимир зеленский, украина, в мире

В Киеве заявили, что Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов

09:46 05.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
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КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что олигарх Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный законопроектом "об олигархах".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 19:27
Зеленский внес в Раду закон об олигархах
"В законе указано, что, если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры Коломойского официально в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно подпадает. Истерики понятны, потому что "Европейская солидарность" осознает, что их лидер (Порошенко – ред.) тоже автоматически подпадает по всем критериям в реестр (олигархов)", - сказал Малюська в эфире телеканала "Украина".
Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатых людей в стране. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 08:00
"Вы знаете их фамилии". Кто из олигархов захочет сбросить Зеленского
 
Европейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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