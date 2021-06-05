https://ria.ru/20210605/ukraina-1735756188.html

В Киеве заявили, что Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов

В Киеве заявили, что Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов - РИА Новости, 05.06.2021

В Киеве заявили, что Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что олигарх Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T09:46

2021-06-05T09:46

2021-06-05T09:46

европейская солидарность

петр порошенко

верховная рада украины

игорь коломойский

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_29db3c9b0f707bdebb9b7e23a77b25aa.jpg

КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что олигарх Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный законопроектом "об олигархах".Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ."В законе указано, что, если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры Коломойского официально в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно подпадает. Истерики понятны, потому что "Европейская солидарность" осознает, что их лидер (Порошенко – ред.) тоже автоматически подпадает по всем критериям в реестр (олигархов)", - сказал Малюська в эфире телеканала "Украина".Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатых людей в стране. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210602/oligarkhi-1735325278.html

https://ria.ru/20210524/zelenskiy-1733317402.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, игорь коломойский, владимир зеленский, украина, в мире