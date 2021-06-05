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"А мы потянем?" Американцы оценили слова генерала об ударе по России
"А мы потянем?" Американцы оценили слова генерала об ударе по России - РИА Новости, 05.06.2021
"А мы потянем?" Американцы оценили слова генерала об ударе по России
Посетители сайта телеканала Fox News раскритиковали отставного генерала Джека Кина за предложение нанести "ответный удар" по Москве в киберпространстве и... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T17:10
2021-06-05T18:00
россия
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Посетители сайта телеканала Fox News раскритиковали отставного генерала Джека Кина за предложение нанести "ответный удар" по Москве в киберпространстве и "выбить из седла" российских хакеров.Ране военный призвал президента США Джо Байдена заставить Россию "ответить за все". "Полностью подавить санкциями их нефтяную и газовую отрасль! Пустить по миру всех этих парней, связанных с ней, и вообще всех русских!" — заявил Кин.Американцы поставили под сомнения возможности страны в киберпространстве и высмеяли идеи военачальника."Легко сказать, генерал, да трудно сделать. &lt;…&gt; За последние несколько лет Америка безнадежно отстала в кибертехнологиях не только от Китая, России и Израиля, но даже и от более мелких восточноевропейских стран", — написал inthebellyofthebeast193.Он отметил, что Штаты проигрывают конкурентам и в плане обороны, и по наступательным возможностям."Америка сейчас больше интересуется тем, чтобы мужики, мнящие себя бабами, могли на равных соревноваться на Олимпиадах!" — подытожил он."Вы сами в течение всех последних семи лет загоняли русских в нынешнюю ситуацию, так? И они просто следовали вашим советам!" — написал DaCultfider.Он пояснил, что Россия за эти годы развила сельское хозяйство, промышленность, стала торговать с Китаем в национальных валютах и теперь отказывается от доллара в качестве резервной."Вы давали русским хорошие советы, и они мудро им следовали. Так чего же вы теперь хотите?!" — поинтересовался он."У Джо Байдена сил не хватит противостоять Путину!" — заявил Ennaxor.С ним согласился rockybo574. Пользователь назвал американское правительство несчастным и заявил, что у Штатов ничего не получится."Заставить ответить Путина? А мы не должны заставить Китай ответить за пандемию коронавируса, Фаучи за его ложь о ней, а Байдена за его коррупцию и взятки на Украине?!" — спросил TroythePatriot."Ну-ну, пусть Байден попробует призвать Путина к ответу, если допрыгнет!" — написал SSN591.Читатель напомнил, что американский лидер до сих не призвал к ответу своего сына. Пользователь также написал, что Путин ставит интересы России превыше всего.Old69GTO заявил, что пока нет никаких доказательств, что атаки на США совершили российские хакеры и что они связаны с Кремлем."А что же наши военные стратеги делали последние 70 лет, допустив к настоящему времени уже военный союз России с Китаем?" — поинтересовался bankprav.SmallsSnail выступил против кибервойны с Россией."Америка потеряет от этого значительно больше", — заключил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210604/dogovor-1735550467.html
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россия, джо байден, сша, в мире

"А мы потянем?" Американцы оценили слова генерала об ударе по России

17:10 05.06.2021 (обновлено: 18:00 05.06.2021)
 
© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© AP Photo / David Phillip
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Посетители сайта телеканала Fox News раскритиковали отставного генерала Джека Кина за предложение нанести "ответный удар" по Москве в киберпространстве и "выбить из седла" российских хакеров.
Ране военный призвал президента США Джо Байдена заставить Россию "ответить за все".
"Полностью подавить санкциями их нефтяную и газовую отрасль! Пустить по миру всех этих парней, связанных с ней, и вообще всех русских!" — заявил Кин.
Американцы поставили под сомнения возможности страны в киберпространстве и высмеяли идеи военачальника.
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"Легко сказать, генерал, да трудно сделать. <…> За последние несколько лет Америка безнадежно отстала в кибертехнологиях не только от Китая, России и Израиля, но даже и от более мелких восточноевропейских стран", — написал inthebellyofthebeast193.
Он отметил, что Штаты проигрывают конкурентам и в плане обороны, и по наступательным возможностям.
"Америка сейчас больше интересуется тем, чтобы мужики, мнящие себя бабами, могли на равных соревноваться на Олимпиадах!" — подытожил он.
"Вы сами в течение всех последних семи лет загоняли русских в нынешнюю ситуацию, так? И они просто следовали вашим советам!" — написал DaCultfider.
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"Вы давали русским хорошие советы, и они мудро им следовали. Так чего же вы теперь хотите?!" — поинтересовался он.
"У Джо Байдена сил не хватит противостоять Путину!" — заявил Ennaxor.
С ним согласился rockybo574. Пользователь назвал американское правительство несчастным и заявил, что у Штатов ничего не получится.
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"Ну-ну, пусть Байден попробует призвать Путина к ответу, если допрыгнет!" — написал SSN591.
Читатель напомнил, что американский лидер до сих не призвал к ответу своего сына. Пользователь также написал, что Путин ставит интересы России превыше всего.
Old69GTO заявил, что пока нет никаких доказательств, что атаки на США совершили российские хакеры и что они связаны с Кремлем.
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SmallsSnail выступил против кибервойны с Россией.
"Америка потеряет от этого значительно больше", — заключил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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