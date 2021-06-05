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В Молдавии потребовали увеличить количество избирательных участков
В Молдавии потребовали увеличить количество избирательных участков - РИА Новости, 05.06.2021
В Молдавии потребовали увеличить количество избирательных участков
Ранее Центризбирком принял решение об открытии за пределами страны 139 избирательных участков для досрочных парламентских выборов. Президент Майя Санду призвала РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T23:18
2021-06-05T23:18
2021-06-05T23:18
майя санду
в мире
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КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости. Ранее Центризбирком принял решение об открытии за пределами страны 139 избирательных участков для досрочных парламентских выборов. Президент Майя Санду призвала ЦИК пересмотреть это решение и увеличить количество участков."Партия "Действие и солидарность" опротестует решение ЦИК в суде. Это решение - первый шаг к фальсификации выборов. И мы должны противостоять мошенничеству. И мы будем этому противостоять" , - говорится в сообщении, опубликованном на странице политсилы в Facebook.Партия намерена пожаловаться на члена ЦИК Максима Лебединского, который предложил сократить число участков (изначально предполагалось открытие 162 участков – ред.). Кроме того, сторонники политформирования 7 июня соберутся на акцию протеста у здания Центризбиркома.Досрочные парламентские выборы запланированы на 11 июля. По состоянию на субботу документы для регистрации подали 17 партий и блоков, 14 из них Центризбирком допустил до участия в выборах.
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майя санду, в мире