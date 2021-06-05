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В России взыскали более 790 миллионов рублей с топ-менеджеров компаний
В России взыскали более 790 миллионов рублей с топ-менеджеров компаний - РИА Новости, 05.06.2021
В России взыскали более 790 миллионов рублей с топ-менеджеров компаний
Российские суды за год взыскали с топ-менеждеров компаний более 790 миллионов рублей за убытки, которые предприятия понесли по их вине, соответствующую судебную РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T09:29
2021-06-05T09:29
россия
егоров, пугинский, афанасьев и партнеры
экономика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские суды за год взыскали с топ-менеждеров компаний более 790 миллионов рублей за убытки, которые предприятия понесли по их вине, соответствующую судебную статистику предоставила РИА Новости адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".Согласно данным статистики за 2020 год, российские компании обращались в суды с подобными исками почти 800 раз, а общая сумма требований превысила 73 миллиарда рублей. Однако суды взыскали гораздо меньшую сумму - лишь 790 миллионов 138 тысяч рублей.Согласно законодательству, предприятие может потребовать компенсации убытков от руководителя, гендиректора или члена совета директоров, если они действовали недобросовестно, неразумно и вышли за границы предпринимательского риска. Среди практики, проанализированной бюро, есть примеры неудачных сделок, получения дивидендов, незаконных решений, из-за которых был начислен штраф, упущенная выгода.Помимо этого, суды в прошлом году назначили более чем 10 тысячам топ-менеджеров административное наказание в виде дисквалификации (запрета занимать руководящие должности, входить в совет директоров). Такое наказание применяли за невыплату зарплаты сотрудникам, непредоставление сведений в налоговую, несвоевременное обращение с заявлением о банкротстве."В обозримой перспективе наметившаяся тенденция к росту количества дел о взыскании убытков с топ-менеджмента и размера взыскиваемых сумм сохранится", - сообщила РИА Новости советник судебно-арбитражной практики бюро Юлия Боброва.По ее словам, взрывному росту дел во втором полугодии способствовали, в том числе, ковидные ограничения, сказавшиеся на работе судов."Сыграло роль и то, что за последние годы сформировалась устойчивая судебная практика, содержащая четкие подходы к рассмотрению таких дел, к оценке добросовестности действий директоров и доказательств, представленных сторонами. У бизнеса, в свою очередь, возникло понимание рисков и степени ответственности за принятые решения, у акционеров появилась готовность идти в суд в случае сомнений в добросовестности действий менеджмента, которое привели к убыткам", - добавила Боброва.
https://ria.ru/20210604/putin-1735674809.html
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россия, егоров, пугинский, афанасьев и партнеры, экономика

В России взыскали более 790 миллионов рублей с топ-менеджеров компаний

09:29 05.06.2021
 
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские суды за год взыскали с топ-менеждеров компаний более 790 миллионов рублей за убытки, которые предприятия понесли по их вине, соответствующую судебную статистику предоставила РИА Новости адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".
Согласно данным статистики за 2020 год, российские компании обращались в суды с подобными исками почти 800 раз, а общая сумма требований превысила 73 миллиарда рублей. Однако суды взыскали гораздо меньшую сумму - лишь 790 миллионов 138 тысяч рублей.
Согласно законодательству, предприятие может потребовать компенсации убытков от руководителя, гендиректора или члена совета директоров, если они действовали недобросовестно, неразумно и вышли за границы предпринимательского риска. Среди практики, проанализированной бюро, есть примеры неудачных сделок, получения дивидендов, незаконных решений, из-за которых был начислен штраф, упущенная выгода.
Помимо этого, суды в прошлом году назначили более чем 10 тысячам топ-менеджеров административное наказание в виде дисквалификации (запрета занимать руководящие должности, входить в совет директоров). Такое наказание применяли за невыплату зарплаты сотрудникам, непредоставление сведений в налоговую, несвоевременное обращение с заявлением о банкротстве.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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"В обозримой перспективе наметившаяся тенденция к росту количества дел о взыскании убытков с топ-менеджмента и размера взыскиваемых сумм сохранится", - сообщила РИА Новости советник судебно-арбитражной практики бюро Юлия Боброва.
По ее словам, взрывному росту дел во втором полугодии способствовали, в том числе, ковидные ограничения, сказавшиеся на работе судов.
"Сыграло роль и то, что за последние годы сформировалась устойчивая судебная практика, содержащая четкие подходы к рассмотрению таких дел, к оценке добросовестности действий директоров и доказательств, представленных сторонами. У бизнеса, в свою очередь, возникло понимание рисков и степени ответственности за принятые решения, у акционеров появилась готовность идти в суд в случае сомнений в добросовестности действий менеджмента, которое привели к убыткам", - добавила Боброва.
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РоссияЕгоров, Пугинский, Афанасьев и партнерыЭкономика
 
 
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