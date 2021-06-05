Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210605/tuva-1735785993.html
В Туве ураган повредил здания и оборвал электролинии
В Туве ураган повредил здания и оборвал электролинии - РИА Новости, 05.06.2021
В Туве ураган повредил здания и оборвал электролинии
В Туве ураган повредил крыши зданий и оборвал линии электропередачи, сообщает республиканская служба ГО и ЧС. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T14:09
2021-06-05T14:09
владислав ховалыг
шагонар
республика тыва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839118_11:0:3650:2047_1920x0_80_0_0_d29748c1a7bb84a1eff330485744da0d.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. В Туве ураган повредил крыши зданий и оборвал линии электропередачи, сообщает республиканская служба ГО и ЧС."На территории Улуг-Хемского кожууна прошел сильный ветер до 38 метров в секунду. Много повреждений крыш зданий, обрыв электролиний", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет.В ведомстве сообщили, что в субботу и ночью в воскресенье в Туве ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, очень сильный северо-западный ветер, порывы до 25-30 метров в секунду.Глава Тувы Владислав Ховалыг на своей станице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности."Поступило сообщение об ураганном ветре в Шагонаре. Разрушены крыши зданий, повреждены машины и другое имущество граждан. &lt;…&gt; Местным администрациям поручаю по мере возможности приступить к уборке упавших деревьев, ремонту крыш, восстановлению заборов и конструкций, пострадавших во время разгула стихии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210524/katastrofy-1733657578.html
https://ria.ru/20210519/uragan-1732891797.html
шагонар
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839118_466:0:3195:2047_1920x0_80_0_0_fc2066b0053c2ab5d19b081584c01cca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав ховалыг, шагонар, республика тыва, происшествия

В Туве ураган повредил здания и оборвал электролинии

14:09 05.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. В Туве ураган повредил крыши зданий и оборвал линии электропередачи, сообщает республиканская служба ГО и ЧС.
"На территории Улуг-Хемского кожууна прошел сильный ветер до 38 метров в секунду. Много повреждений крыш зданий, обрыв электролиний", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет.
Мужчина бежит - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 14:44
Климатолог предсказал ураганы и наводнения из-за аномальной жары
В ведомстве сообщили, что в субботу и ночью в воскресенье в Туве ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, очень сильный северо-западный ветер, порывы до 25-30 метров в секунду.
Глава Тувы Владислав Ховалыг на своей станице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.
"Поступило сообщение об ураганном ветре в Шагонаре. Разрушены крыши зданий, повреждены машины и другое имущество граждан. <…> Местным администрациям поручаю по мере возможности приступить к уборке упавших деревьев, ремонту крыш, восстановлению заборов и конструкций, пострадавших во время разгула стихии", - говорится в сообщении.
Последствия циклона Тауктае в Индии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 08:32
В Индии около 40 человек погибли от урагана "Тауктаэ"
 
Владислав ХовалыгШагонарРеспублика ТываПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
Лента новостейМолния