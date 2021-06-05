https://ria.ru/20210605/tuva-1735785993.html
В Туве ураган повредил здания и оборвал электролинии
В Туве ураган повредил здания и оборвал электролинии - РИА Новости, 05.06.2021
В Туве ураган повредил здания и оборвал электролинии
В Туве ураган повредил крыши зданий и оборвал линии электропередачи, сообщает республиканская служба ГО и ЧС. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T14:09
2021-06-05T14:09
2021-06-05T14:09
владислав ховалыг
шагонар
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. В Туве ураган повредил крыши зданий и оборвал линии электропередачи, сообщает республиканская служба ГО и ЧС."На территории Улуг-Хемского кожууна прошел сильный ветер до 38 метров в секунду. Много повреждений крыш зданий, обрыв электролиний", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет.В ведомстве сообщили, что в субботу и ночью в воскресенье в Туве ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, очень сильный северо-западный ветер, порывы до 25-30 метров в секунду.Глава Тувы Владислав Ховалыг на своей станице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности."Поступило сообщение об ураганном ветре в Шагонаре. Разрушены крыши зданий, повреждены машины и другое имущество граждан. <…> Местным администрациям поручаю по мере возможности приступить к уборке упавших деревьев, ремонту крыш, восстановлению заборов и конструкций, пострадавших во время разгула стихии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210524/katastrofy-1733657578.html
https://ria.ru/20210519/uragan-1732891797.html
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владислав ховалыг, шагонар, республика тыва, происшествия