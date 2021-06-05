https://ria.ru/20210605/tuva-1735785993.html

В Туве ураган повредил здания и оборвал электролинии

В Туве ураган повредил здания и оборвал электролинии - РИА Новости, 05.06.2021

В Туве ураган повредил здания и оборвал электролинии

В Туве ураган повредил крыши зданий и оборвал линии электропередачи, сообщает республиканская служба ГО и ЧС. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T14:09

2021-06-05T14:09

2021-06-05T14:09

владислав ховалыг

шагонар

республика тыва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839118_11:0:3650:2047_1920x0_80_0_0_d29748c1a7bb84a1eff330485744da0d.jpg

КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. В Туве ураган повредил крыши зданий и оборвал линии электропередачи, сообщает республиканская служба ГО и ЧС."На территории Улуг-Хемского кожууна прошел сильный ветер до 38 метров в секунду. Много повреждений крыш зданий, обрыв электролиний", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет.В ведомстве сообщили, что в субботу и ночью в воскресенье в Туве ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, очень сильный северо-западный ветер, порывы до 25-30 метров в секунду.Глава Тувы Владислав Ховалыг на своей станице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности."Поступило сообщение об ураганном ветре в Шагонаре. Разрушены крыши зданий, повреждены машины и другое имущество граждан. <…> Местным администрациям поручаю по мере возможности приступить к уборке упавших деревьев, ремонту крыш, восстановлению заборов и конструкций, пострадавших во время разгула стихии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210524/katastrofy-1733657578.html

https://ria.ru/20210519/uragan-1732891797.html

шагонар

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав ховалыг, шагонар, республика тыва, происшествия