https://ria.ru/20210605/turizm-1735794948.html

Сергей Суханов: Россия сможет стать туристической державой

Сергей Суханов: Россия сможет стать туристической державой - РИА Новости, 05.06.2021

Сергей Суханов: Россия сможет стать туристической державой

Закрытые границы многократно увеличили спрос на внутренний туризм в России. В то же время отечественные курорты не справляются с такой нагрузкой из-за нехватки... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T15:22

2021-06-05T15:22

2021-06-05T15:22

россия

дмитрий чернышенко

туризм

петербургский международный экономический форум (фонд)

новости - туризм

мгу имени м. в. ломоносова

иркутск

республика адыгея

интервью

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Закрытые границы многократно увеличили спрос на внутренний туризм в России. В то же время отечественные курорты не справляются с такой нагрузкой из-за нехватки гостиниц и туристической инфраструктуры. О том, как государство намерено решать эти проблемы, и чем готов помочь бизнес, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов. Беседовала Марина Первухина.- Какие выгоды, какую экономическую отдачу получит бизнес от вложения средств в развитие российской туротрасли?- У инвесторов уже есть интерес к созданию туристических проектов. Просто в одиночку, без господдержки реализовать их оказалось очень сложно и с большими затратами, которые могли и не окупиться. То есть мы с ними пройдем все самые сложные этапы, будем гарантией удачной реализации проекта. Плюс предоставим меры поддержки, которые позволят снизить долговую нагрузку. Такое сотрудничество позволит бизнесу получить льготные кредиты на строительство и модернизацию гостиниц и комплексных объектов (от 3 до 5% - ред.), субсидии на строительство инфраструктуры - средства на дороги, электросети, газо-, тепло- и водоснабжение, ведущие к туристическим комплексам. К тому же, на финальном этапе у инвестора будет возможность выкупить долю "Туризма.РФ". В этом случае полученные средства корпорация вложит в новый проект. - В каких долях государство и бизнес будут участвовать в реализации инвестпроектов по созданию туристической инфраструктуры в России?- На один вложенный государственный рубль мы привлекаем 3-4 рубля инвестиций. Но все зависит от финансово-экономической модели проекта, возможностей инвестора. Доля корпорации в уставном капитале может колебаться от 25% до 49%.Корпорация, в частности, будет заниматься инвестированием в создание туристической инфраструктуры в России. - А как вы сейчас оцениваете инфраструктуру российских туристических объектов? Какую оценку из 10 готовы им дать?- В России недостаток качественной туристической инфраструктуры. Если в США 5,5 миллионов номеров, то в России их всего 992 тысячи. Поэтому пока дать оценку можно только конкретным проектам. У нас есть хорошие отели в Сочи, Калининграде, естественно в Москве и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Карелии, Иркутске которым я ставлю заслуженную 10-ку.Наша задача сейчас - создать бурное развитие, чтобы мы подтянулись к лидерам отрасли, и тогда можно будет оценить уровень нашей туристической. Мы только на старте большой работы, на старте кардинальной перезагрузки отрасли. - Вы являетесь автором концепции развития Сочи, как горно-климатического курорта, во время подготовки Олимпиады отвечали за строительство объектов, разработку транспортной схемы. Будет ли этот опыт использоваться корпорацией при разработке мастер-планов туристических территорий страны?- В свое время мы начинали развивать Сочи как горно-климатический курорт как раз с учетом того, чтобы раскрыть его нереализованный потенциал. Раньше город принимал только пляжных туристов, а вот зимние направления были совсем не развиты. Мы внимательно и подробно подошли к этому вопросу. Детально пересчитали и изучили транспортную инфраструктуру, все инженерные коммуникации, места размещения. Потом Олимпиада внесла свои корректировки. Когда было принято решение о проведении ее в Сочи, скорректировали проект, добавили туда спортивные объекты. Транспортная схема также претерпела изменения. Но на всем протяжении работ придерживались комплексного подхода. В итоге был создан круглогодичный курорт. И если раньше на пляжи в Сочи приезжало в год 3-4 миллиона туристов, то сейчас турпоток доходит до 6-7 миллионов. Мы будем использовать комплексный подход при планировании и других туристических территорий страны. В каждом случае будем учитывать индивидуальные особенности регионов и направление туризма, который там будет развиваться. - Какие, на ваш взгляд, российские регионы – кроме уже известных Сочи, Крыма – обладают наибольшим потенциалом для развития туризма? - У нас много таких территорий. В качестве примера могу привести Камчатку. Рабочая поездка вице-премьера Дмитрия Чернышенко показала, что там есть возможности к увеличения туристического потока без вреда для экологии этого заповедного места. Это подтвердили нам эксперты. Рабочей группой были намечены первоочередные шаги по расширению инфраструктуры "Долины гейзеров" – пешеходных дорожек и площадок. Но основным сдерживающим фактором развития туризма на Камчатке является ее транспортная доступность и логистика. Сейчас перемещаться между "Долиной гейзеров" и другими вулканами можно только на вертолете, а это очень дорого. Одним из решений проблемы может стать развитие малой авиации. Популярна среди туристов и Карелия, и озеро Байкал, а также Калининград. У них у всех огромный потенциал для развития, нам осталось его только раскрыть и создать в рамках нацпроекта всю необходимую инфраструктуру. - Не секрет, что многих потенциальных туристов отпугивает стоимость отдыха и развлечений в регионах. Что необходимо делать для повышения ценовой доступности отдыха в России?- Действительно, 72% россиян при выборе места отдыха в стране обращают внимание в первую очередь на стоимость путевки. Дальше идет транспортная доступность и комфорт размещения. И почти 50% не готовы потратить на поездку больше 25 тысяч рублей на одного человека. Нехватка инфраструктуры образует дисбаланс: спрос большой, а предложение не соответствует. Качественные объекты, имея повышенный спрос, поднимают цену, и автоматически происходит удорожание. Но тут одними ограничениями не обойтись. Нужно как можно больше создать качественной инфраструктуры, которая сбалансирует и уравновесит спрос и предложение. - С другой стороны, не произойдет ли роста цен на туры и услуги для туристов после окончания реализации новых инвестпроектов?- Наша задача – сформировать качественный и доступный для туристов продукт. Это понимают и инвесторы. И когда мы завершим строительство объектов, у людей появится выбор, куда поехать. Увеличится конкуренция и здесь те отели и курорты, которые будут завышать цены, скорее проиграют. При прочих равных условиях, если у отеля отличный сервис, до него удобно добраться и там вкусно кормить, турист выберет этот вариант. - Другой фактор, который может отталкивать от поездок по России - местный сервис: нелюбезные сотрудники отелей, грубые официанты, необразованные экскурсоводы и так далее. Что нужно делать, чтобы улучшать отношение работников туристической отрасли к туристам, чтобы путешественникам хотелось возвращаться?- У нас есть дефицит хорошего сервиса, поэтому нацпроект включает в себя федеральный проект "Совершенствование управления в сфере туризма". Им как раз и предусмотрено обучение, подготовка соответствующих кадров и повышение уровня сервиса. К тому же, у нас большой список вузов, где готовят специалистов индустрии гостеприимства. Это и МГУ имени М.В. Ломоносова, и Российский государственный университет туризма и сервиса, в Сочинском государственном университете также есть факультет туризма и сервиса.На самом начальном этапе нашей работы необходимо готовить профессионалов в сфере туризма, обучать их передовым технологиям гостеприимства. Уже сейчас инвесторы могут заключать соглашения с учебными заведениями на подготовку кадров для своих объектов.Позитивное впечатление гостей и их желание вернуться на курорты вновь всецело зависит от их эффективности и профессионализма. Управляющие компании должны сосредоточиться на внедрении качественно нового набора туристских услуг, международных стандартов обслуживания, прогрессивных цифровых и технологических решениях.Обучение людей и формирование управляющих компаний - это два параллельных направления. К моменту сдачи объектов в эксплуатацию для них должны быть подготовлены кадры и сформированы управляющие компании, только тогда можно рассчитывать на высокий уровень сервиса и положительные оценки гостей.- Существует ли риск, что на время такой масштабной туристической стройки снизится привлекательность тех или иных направлений для туристов, что никому не захочется ехать на отдых и смотреть строящиеся здания?- Риск есть всегда. Можно привести пример активно развивающихся Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Мы видим, что масштабное строительство прямо или косвенно мешает отдыху туристов. Свое недовольство они выражают в отзывах. В нашем случае это возможно, если развитие коснется крупных комплексных территорий. Мы прекрасно понимаем, что построить за два-три года крупный туристический объект невозможно. Они будут возводиться в несколько этапов. Но при правильном планировании можно так распределить работы, что самые тяжелые и шумные из них будут проходить в межсезонье, а в момент отдыха туристов идти, например, внутренняя отделка и благоустройство. К этому мы будем стремиться. Если это пляжный курорт, то основной объем строительных работ будем стараться выполнять зимой. Если горнолыжный, то наоборот, летом. Но в основном те территории, которые мы планируем развивать, находятся в отдалении, рядом с ними сейчас не существует мест притяжения людей. И строительство не будет так сильно влиять на туристический поток. - Как реализация инфраструктурных проектов отразится на экологии в регионах? Какие меры будут предприниматься, чтобы, получив новое здание или другой объект, мы не лишились местных экосистем – чтобы туристы "не вытоптали" природу?- Решая задачу нацпроекта по туризму, мы строим инфраструктуру для людей на многие десятилетия вперед. Для этого уже сегодня в основу нашей работы закладываем цели устойчивого развития и соответствие принципам ESG. Такой подход разделяют и инвесторы, заинтересованные в совместном с государством развитии проектов.Развивать территории мы будем бережно, чтобы не только сохранить экологию, но и сделать все возможное по ее улучшению. Обязательства инвесторов по использованию альтернативных источников энергии, применению зеленых технологий, сохранению экосистемы региона, - все это будет преимуществом в конкурсном отборе проектов, которые получат государственную поддержку. - Каким регионам России будет уделяться первоочередное внимание при создании схем территориального планирования?- Сейчас у нас определено 16 регионов, где в первоочередном порядке мы будем разрабатывать мастер-планы туристических территорий. Это Краснодарский, Камчатский, Алтайский и Приморский край, республики Адыгея, Алтай, Бурятия и Карелия. А также Калининградская, Свердловская, Мурманская, Иркутская, Сахалинская область, Новгородская, Тульская и Кемеровская области. Отмечу, что этот список будет расширяться. Сюда включены те регионы, от которых уже поступили проекты, а где-то уже есть и инвесторы. Сейчас начинаем работать с руководителями регионов, детально обсуждать с ними уже существующие проекты, оценивать и доработать их. У нас есть три основных критерия отбора: увеличение турпотока, эффективность инвестиций и наличие внебюджетных источников финансирования. В случае соответствия всем пунктам, мы подбираем для проекта необходимые меры поддержки.- После того, как проекты в рамках нацпроекта будут реализованы, можно ли надеяться, что Россия станет полноценной "туристической державой", привлекательной и для россиян, и для зарубежных туристов?- У России богатый туристический потенциал. У нас много уникальных природных территорий, городов с многовековой историей, сильной энергетикой. Их, несомненно, интересно посетить, главное, чтобы они были доступны. Создав всю необходимую инфраструктуру, выстроив логистику, уверен, мы сможем считать себя "туристической державой". И путешествовать по просторам нашей необъятной Родины станет модным не только нашим, но и зарубежным туристам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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