https://ria.ru/20210605/trolleybus-1735790550.html

В Кемерово загорелся троллейбус

В Кемерово загорелся троллейбус - РИА Новости, 05.06.2021

В Кемерово загорелся троллейбус

Троллейбус загорелся в Кемерово, пассажиры успели покинуть транспорт, никто не пострадал, областные прокуратура и следственный комитет начали проверки, следует... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T14:43

2021-06-05T14:43

2021-06-05T14:44

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемерово

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Троллейбус загорелся в Кемерово, пассажиры успели покинуть транспорт, никто не пострадал, областные прокуратура и следственный комитет начали проверки, следует из сообщений ведомств.По информации СУСК по Кемеровской области, в субботу в 11.10 по местному времени в областном центре произошло возгорание троллейбуса."Водитель троллейбуса перед одной из остановок почувствовал неисправность руля. Остановившись, он попросил, чтобы пассажиры вышли из транспорта, после чего произошло возгорание. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.Для установления причины возгорания будет назначена пожаро-техническая экспертиза, добавляет ведомство.Пожар был ликвидирован в 11:21, уточняет ГУМЧС по региону, к тушению привлекались 7 человек и 2 единицы техники.Областная прокуратура также оценит безопасность при перевозке пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования. Прокуратура предварительно установила, что троллейбус принадлежит АО "Кемеровская электротранспортная компания".

https://ria.ru/20210605/dtp-1735788996.html

кемерово

кемеровская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, кемеровская область, происшествия