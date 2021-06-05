https://ria.ru/20210605/tramp-1735745507.html

The Hill: Трампа заинтересовала идея стать спикером палаты представителей

The Hill: Трампа заинтересовала идея стать спикером палаты представителей - РИА Новости, 05.06.2021

The Hill: Трампа заинтересовала идея стать спикером палаты представителей

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что предположение о нем в качестве спикера палаты представителей "интересно", но невысоко оценил свои шансы... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T04:49

2021-06-05T04:49

2021-06-05T04:49

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592268283_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_c67e74bb9198dd8c7073283e1bed72e1.jpg

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что предположение о нем в качестве спикера палаты представителей "интересно", но невысоко оценил свои шансы баллотироваться на промежуточных выборах в палату в 2022 году.Идею ранее высказал бывший помощник Трампа Стив Бэннон, а вопрос бывшему президенту задала ультраправая радиоведущая. "Это так интересно", - цитирует Трампа издание Hill.Чтобы стать спикером палаты, Трампу необходимо не только выиграть выборы в округе, где он баллотируется, но и получить поддержку большинства конгрессменов, то есть республиканское представительство в палате должно превосходить демократическое. По итогам выборов 2018 года республиканцы потеряли большинство в палате. В 2020 демократы потеряли места, но сохранили лидерство. Спикером палаты в 2019 году стала Нэнси Пелоси."Да, вы знаете, это очень интересно", - сказал также Трамп.Бывший президент сказал, что некоторые предполагали, что он баллотируется в сенат - другую палату конгресса. "Но ваша идея, может быть, лучше", - сказал Трамп.Если Трамп решит участвовать в промежуточных выборах в палату представителей, он столкнется со многими трудностями, отмечает издание, в частности в связи завершенными процессами регистрации. В статье отмечается, что высказанное предложение подчеркивает рвение "многих республиканцев", с которым они желают возвращения Трампа в политику.Ранее бывший президент США заявлял только о желании снова участвовать в кампании за пост главы государства. Как сообщалось, в субботу вечером по местному времени (в ночь на воскресенье мск) Трамп выступит на съезде Республиканской партии в штате Северная Каролина.

https://ria.ru/20210602/tramp-1735324751.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире