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The Hill: Трампа заинтересовала идея стать спикером палаты представителей
The Hill: Трампа заинтересовала идея стать спикером палаты представителей - РИА Новости, 05.06.2021
The Hill: Трампа заинтересовала идея стать спикером палаты представителей
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что предположение о нем в качестве спикера палаты представителей "интересно", но невысоко оценил свои шансы... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T04:49
2021-06-05T04:49
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что предположение о нем в качестве спикера палаты представителей "интересно", но невысоко оценил свои шансы баллотироваться на промежуточных выборах в палату в 2022 году.Идею ранее высказал бывший помощник Трампа Стив Бэннон, а вопрос бывшему президенту задала ультраправая радиоведущая. "Это так интересно", - цитирует Трампа издание Hill.Чтобы стать спикером палаты, Трампу необходимо не только выиграть выборы в округе, где он баллотируется, но и получить поддержку большинства конгрессменов, то есть республиканское представительство в палате должно превосходить демократическое. По итогам выборов 2018 года республиканцы потеряли большинство в палате. В 2020 демократы потеряли места, но сохранили лидерство. Спикером палаты в 2019 году стала Нэнси Пелоси."Да, вы знаете, это очень интересно", - сказал также Трамп.Бывший президент сказал, что некоторые предполагали, что он баллотируется в сенат - другую палату конгресса. "Но ваша идея, может быть, лучше", - сказал Трамп.Если Трамп решит участвовать в промежуточных выборах в палату представителей, он столкнется со многими трудностями, отмечает издание, в частности в связи завершенными процессами регистрации. В статье отмечается, что высказанное предложение подчеркивает рвение "многих республиканцев", с которым они желают возвращения Трампа в политику.Ранее бывший президент США заявлял только о желании снова участвовать в кампании за пост главы государства. Как сообщалось, в субботу вечером по местному времени (в ночь на воскресенье мск) Трамп выступит на съезде Республиканской партии в штате Северная Каролина.
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РИА Новости
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дональд трамп, сша, в мире

The Hill: Трампа заинтересовала идея стать спикером палаты представителей

04:49 05.06.2021
 
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что предположение о нем в качестве спикера палаты представителей "интересно", но невысоко оценил свои шансы баллотироваться на промежуточных выборах в палату в 2022 году.
Идею ранее высказал бывший помощник Трампа Стив Бэннон, а вопрос бывшему президенту задала ультраправая радиоведущая. "Это так интересно", - цитирует Трампа издание Hill.
Чтобы стать спикером палаты, Трампу необходимо не только выиграть выборы в округе, где он баллотируется, но и получить поддержку большинства конгрессменов, то есть республиканское представительство в палате должно превосходить демократическое. По итогам выборов 2018 года республиканцы потеряли большинство в палате. В 2020 демократы потеряли места, но сохранили лидерство. Спикером палаты в 2019 году стала Нэнси Пелоси.
"Да, вы знаете, это очень интересно", - сказал также Трамп.
Бывший президент сказал, что некоторые предполагали, что он баллотируется в сенат - другую палату конгресса. "Но ваша идея, может быть, лучше", - сказал Трамп.
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Если Трамп решит участвовать в промежуточных выборах в палату представителей, он столкнется со многими трудностями, отмечает издание, в частности в связи завершенными процессами регистрации. В статье отмечается, что высказанное предложение подчеркивает рвение "многих республиканцев", с которым они желают возвращения Трампа в политику.
Ранее бывший президент США заявлял только о желании снова участвовать в кампании за пост главы государства. Как сообщалось, в субботу вечером по местному времени (в ночь на воскресенье мск) Трамп выступит на съезде Республиканской партии в штате Северная Каролина.
 
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