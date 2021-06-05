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При затоплении теплохода в Волге спасли четырех человек
При затоплении теплохода в Волге спасли четырех человек - РИА Новости, 05.06.2021
При затоплении теплохода в Волге спасли четырех человек
Команда из четырех человек спасена при затоплении речного теплохода в Волге в Самаре, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления СК на... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T13:08
2021-06-05T18:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
самара
самарская область
происшествия
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САМАРА, 5 июн — РИА Новости. Команда из четырех человек спасена при затоплении речного теплохода в Волге в Самаре, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления СК на транспорте.Ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что в районе острова Поджабный в Самарском районе города при буксировке земснаряда затонул речной теплоход "Барракуда". Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве. По данным СК, судно буксировало земснаряд и понтон, в процессе чего произошло затопление всех объектов."Команда из четырех человек спасена, пострадавших нет", — говорится в сообщении.По данным ведомства, на месте происшествия работают следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России и сотрудники УТ МВД России по ПФО, проводится доследственная проверка.В областном главке МЧС журналистам уточнили, что на движение судов происшествие не повлияло. "Информации по утечке топлива нет, для мониторинга акватории на месте происшествия привлекается Центр ГИМС Главного управления, ситуация на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области", — добавили в ведомстве.
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Кадры тонущего теплохода "Барракуда" на Волге
В Самаре при буксировке земснаряда в Волге затонул речной теплоход "Барракуда", заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Инцидент произошел около острова Поджабный в Самарском районе города. Сообщение в экстренные службы поступило в субботу в 11:10 (10:10 мск). Для обследования акватории реки к месту происшествия направили специалистов областных поисково-спасательной службы и центра ГИМС ГУ МЧС.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), самара, самарская область, происшествия

При затоплении теплохода в Волге спасли четырех человек

13:08 05.06.2021 (обновлено: 18:23 05.06.2021)
 
© Фото : Приволжское СУ на транспорте СК РоссииСотрудник СК на месте затопления речного теплохода "Барракуда"
Сотрудник СК на месте затопления речного теплохода Барракуда - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Фото : Приволжское СУ на транспорте СК России
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САМАРА, 5 июн — РИА Новости. Команда из четырех человек спасена при затоплении речного теплохода в Волге в Самаре, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления СК на транспорте.
Ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что в районе острова Поджабный в Самарском районе города при буксировке земснаряда затонул речной теплоход "Барракуда". Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве. По данным СК, судно буксировало земснаряд и понтон, в процессе чего произошло затопление всех объектов.
"Команда из четырех человек спасена, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте происшествия работают следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России и сотрудники УТ МВД России по ПФО, проводится доследственная проверка.
В областном главке МЧС журналистам уточнили, что на движение судов происшествие не повлияло. "Информации по утечке топлива нет, для мониторинга акватории на месте происшествия привлекается Центр ГИМС Главного управления, ситуация на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области", — добавили в ведомстве.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)СамараСамарская областьПроисшествия
 
 
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