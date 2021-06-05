https://ria.ru/20210605/teplokhod-1735772030.html
В Волге затонул теплоход
В Волге затонул теплоход - РИА Новости, 05.06.2021
В Волге затонул теплоход
В Самаре при буксировке земснаряда в Волге затонул речной теплоход "Барракуда", заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:09
2021-06-05T12:09
2021-06-05T21:11
самара
волга
происшествия
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САМАРА, 5 июн — РИА Новости. В Самаре при буксировке земснаряда в Волге затонул речной теплоход "Барракуда", заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Инцидент произошел около острова Поджабный в Самарском районе города. Сообщение в экстренные службы поступило в субботу в 11:10 (10:10 мск). Для обследования акватории реки к месту происшествия направили специалистов областных поисково-спасательной службы и центра ГИМС ГУ МЧС.Погибших и пострадавших нет. Как отметили в Приволжском следственном управлении СК на транспорте, спасли команду из четырех человек.По данным ведомства, судно производило буксировку земснаряда и понтона, в процессе произошло затопление всех объектов.Сейчас на месте работают следователи и криминалисты управления СК на транспорте и сотрудники УТ МВД по ПФО. Проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20210526/sudno-1733925762.html
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Кадры тонущего теплохода "Барракуда" на Волге
В Самаре при буксировке земснаряда в Волге затонул речной теплоход "Барракуда", заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Инцидент произошел около острова Поджабный в Самарском районе города. Сообщение в экстренные службы поступило в субботу в 11:10 (10:10 мск). Для обследования акватории реки к месту происшествия направили специалистов областных поисково-спасательной службы и центра ГИМС ГУ МЧС.
2021-06-05T12:09
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самара, волга, происшествия