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В Волге затонул теплоход
В Волге затонул теплоход - РИА Новости, 05.06.2021
В Волге затонул теплоход
В Самаре при буксировке земснаряда в Волге затонул речной теплоход "Барракуда", заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 05.06.2021
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самара
волга
происшествия
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САМАРА, 5 июн — РИА Новости. В Самаре при буксировке земснаряда в Волге затонул речной теплоход "Барракуда", заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Инцидент произошел около острова Поджабный в Самарском районе города. Сообщение в экстренные службы поступило в субботу в 11:10 (10:10 мск). Для обследования акватории реки к месту происшествия направили специалистов областных поисково-спасательной службы и центра ГИМС ГУ МЧС.Погибших и пострадавших нет. Как отметили в Приволжском следственном управлении СК на транспорте, спасли команду из четырех человек.По данным ведомства, судно производило буксировку земснаряда и понтона, в процессе произошло затопление всех объектов.Сейчас на месте работают следователи и криминалисты управления СК на транспорте и сотрудники УТ МВД по ПФО. Проводится доследственная проверка.
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60
Кадры тонущего теплохода "Барракуда" на Волге
В Самаре при буксировке земснаряда в Волге затонул речной теплоход "Барракуда", заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Инцидент произошел около острова Поджабный в Самарском районе города. Сообщение в экстренные службы поступило в субботу в 11:10 (10:10 мск). Для обследования акватории реки к месту происшествия направили специалистов областных поисково-спасательной службы и центра ГИМС ГУ МЧС.
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самара, волга, происшествия

В Волге затонул теплоход

12:09 05.06.2021 (обновлено: 21:11 05.06.2021)
 
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САМАРА, 5 июн — РИА Новости. В Самаре при буксировке земснаряда в Волге затонул речной теплоход "Барракуда", заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел около острова Поджабный в Самарском районе города. Сообщение в экстренные службы поступило в субботу в 11:10 (10:10 мск). Для обследования акватории реки к месту происшествия направили специалистов областных поисково-спасательной службы и центра ГИМС ГУ МЧС.
Погибших и пострадавших нет. Как отметили в Приволжском следственном управлении СК на транспорте, спасли команду из четырех человек.
По данным ведомства, судно производило буксировку земснаряда и понтона, в процессе произошло затопление всех объектов.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты управления СК на транспорте и сотрудники УТ МВД по ПФО. Проводится доследственная проверка.
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