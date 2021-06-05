https://ria.ru/20210605/svalki-1735806851.html

Медведев призвал бороться с незаконными свалками

Медведев призвал бороться с незаконными свалками - РИА Новости, 05.06.2021

Медведев призвал бороться с незаконными свалками

Работа по ликвидации несанкционированных свалок в границах российских городов должна быть продолжена, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T17:13

2021-06-05T17:13

2021-06-05T17:13

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Работа по ликвидации несанкционированных свалок в границах российских городов должна быть продолжена, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Ликвидировано значительное количество несанкционированных свалок в границах городов. Эта работа должна быть продолжена, потому что здесь ещё не все благополучно, она требует масштабной деятельности", - сказал Медведев на стратегической сессии партии "Экология".

https://ria.ru/20210605/ekolog-1735419799.html

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2021

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россия, дмитрий медведев, единая россия