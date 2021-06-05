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В Минске заявили о праве на компенсацию потерь после инцидента с Ryanair
В Минске заявили о праве на компенсацию потерь после инцидента с Ryanair - РИА Новости, 06.06.2021
В Минске заявили о праве на компенсацию потерь после инцидента с Ryanair
Белоруссия будет отстаивать в суде право компенсации потерь после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, заявил премьер республики Роман... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-05T19:31
2021-06-06T14:05
роман головченко
в мире
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
минск
белоруссия
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МИНСК, 5 июн — РИА Новости. Белоруссия будет отстаивать в суде право компенсации потерь после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, заявил премьер республики Роман Головченко."Мы выступили на заседании Совета ИКАО, высказали свою позицию, но ИКАО до сих пор не приступил к расследованию. Меня информировали, что комиссия пока не сформирована", — сказал премьер-министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.Он отметил, что Минск хочет объективного международного расследования этого инцидента, заинтересован прежде всего в этом."Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", — заявил Головченко.Премьер Белоруссии заявил, что Минск будет защищать свои интересы в цивилизованном порядке. "Те, кто громче всех кричит о необходимости расследования, на самом деле ничего не делает для того, чтобы это расследование состоялось. Авиационные власти Беларуси с самого начала обратились ко всем причастным сторонам с просьбой предоставить данные объективного контроля с их стороны. До сих пор ни одного такого документа в наш адрес не поступило", — обратил внимание Головченко.При этом он отметил, что "все данные объективного контроля с белорусской стороны были немедленно направлены по установленным каналам в Международную организацию гражданской авиации и в ряд европейских структур, которые занимаются авиационной безопасностью".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать в субботу после публикации соответствующего решения Совета ЕС.География полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" сократилась до девяти стран из-за введенных рядом европейских государств запретов на пролеты над их территорией, авиаперевозчик работает над новыми направлениями. Компания заявляла, что не может выполнять в настоящее время рейсы в 20 стран и Калининград, куда раньше летала.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/protasevich-1735706819.html
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роман головченко, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, белоруссия

В Минске заявили о праве на компенсацию потерь после инцидента с Ryanair

19:31 05.06.2021 (обновлено: 14:05 06.06.2021)
 
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737
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МИНСК, 5 июн — РИА Новости. Белоруссия будет отстаивать в суде право компенсации потерь после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, заявил премьер республики Роман Головченко.
"Мы выступили на заседании Совета ИКАО, высказали свою позицию, но ИКАО до сих пор не приступил к расследованию. Меня информировали, что комиссия пока не сформирована", — сказал премьер-министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.
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4 июня, 18:51В мире
Путин рассказал о посадке Ryanair в Минске и отношении к Протасевичу
Он отметил, что Минск хочет объективного международного расследования этого инцидента, заинтересован прежде всего в этом.
"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", — заявил Головченко.
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Премьер Белоруссии заявил, что Минск будет защищать свои интересы в цивилизованном порядке. "Те, кто громче всех кричит о необходимости расследования, на самом деле ничего не делает для того, чтобы это расследование состоялось. Авиационные власти Беларуси с самого начала обратились ко всем причастным сторонам с просьбой предоставить данные объективного контроля с их стороны. До сих пор ни одного такого документа в наш адрес не поступило", — обратил внимание Головченко.
При этом он отметил, что "все данные объективного контроля с белорусской стороны были немедленно направлены по установленным каналам в Международную организацию гражданской авиации и в ряд европейских структур, которые занимаются авиационной безопасностью".
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать в субботу после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
География полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" сократилась до девяти стран из-за введенных рядом европейских государств запретов на пролеты над их территорией, авиаперевозчик работает над новыми направлениями. Компания заявляла, что не может выполнять в настоящее время рейсы в 20 стран и Калининград, куда раньше летала.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
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