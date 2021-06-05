https://ria.ru/20210605/stolb-1735827729.html

В Ярославле автобус въехал в столб

В Ярославле автобус въехал в столб - РИА Новости, 05.06.2021

В Ярославле автобус въехал в столб

Автобус въехал в столб в Ярославле: госпитализированы водитель и девять пассажиров, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T21:16

2021-06-05T21:16

2021-06-05T21:16

авто

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Автобус въехал в столб в Ярославле: госпитализированы водитель и девять пассажиров, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло в субботу около 17.45 на Тутаевском шоссе в Ярославле."Автобус "Лиаз" под управлением мужчины 1967 года рождения совершил наезд на столб электроосвещения. По предварительной информации, в результате ДТП в больницу доставлены девять пассажиров и один водитель", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20210605/apapa-1735823562.html

ярославль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, ярославль, происшествия