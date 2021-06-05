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В Ярославле автобус въехал в столб
В Ярославле автобус въехал в столб - РИА Новости, 05.06.2021
В Ярославле автобус въехал в столб
Автобус въехал в столб в Ярославле: госпитализированы водитель и девять пассажиров, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T21:16
2021-06-05T21:16
авто
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Автобус въехал в столб в Ярославле: госпитализированы водитель и девять пассажиров, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло в субботу около 17.45 на Тутаевском шоссе в Ярославле."Автобус "Лиаз" под управлением мужчины 1967 года рождения совершил наезд на столб электроосвещения. По предварительной информации, в результате ДТП в больницу доставлены девять пассажиров и один водитель", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
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авто, ярославль, происшествия

В Ярославле автобус въехал в столб

21:16 05.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД трассе Р-217 "Кавказ"
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД трассе Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Автобус въехал в столб в Ярославле: госпитализированы водитель и девять пассажиров, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в субботу около 17.45 на Тутаевском шоссе в Ярославле.
"Автобус "Лиаз" под управлением мужчины 1967 года рождения совершил наезд на столб электроосвещения. По предварительной информации, в результате ДТП в больницу доставлены девять пассажиров и один водитель", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
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