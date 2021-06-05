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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/ssha-1735765035.html
Путин заявил, что Соединенные Штаты уверенно идут по пути Советского Союза
Путин заявил, что Соединенные Штаты уверенно идут по пути Советского Союза - РИА Новости, 05.06.2021
Путин заявил, что Соединенные Штаты уверенно идут по пути Советского Союза
Выстраивая отношения с другими государствами, США следуют по пути СССР, заявил Владимир Путин на встрече с главредами международных информагентств,... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:14
2021-06-05T17:49
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Выстраивая отношения с другими государствами, США следуют по пути СССР, заявил Владимир Путин на встрече с главредами международных информагентств, организованной на полях Петербургского международного экономического форума. Видео встречи опубликовано на сайте Кремля.При этом президент отметил, что в подобных случаях количество проблем постепенно нарастает и наступает момент, "когда с ними уже не справиться"."И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", — подчеркнул глава государства, отметив, что и сам родился в СССР.Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин ранее указал, что Вашингтон хочет сдержать развитие России и говорит об этом публично. По его словам, именно с этим связаны сложности в отношениях двух стран — "и ограничения в сфере экономики, и попытки влиять на внутриполитические процессы" в России.Владимир Путин намерен встретиться с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве.В 2021 году Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, ссср, сша, в мире

Путин заявил, что Соединенные Штаты уверенно идут по пути Советского Союза

11:14 05.06.2021 (обновлено: 17:49 05.06.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины "Спутник V"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины Спутник V
© POOL
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Выстраивая отношения с другими государствами, США следуют по пути СССР, заявил Владимир Путин на встрече с главредами международных информагентств, организованной на полях Петербургского международного экономического форума. Видео встречи опубликовано на сайте Кремля.

"В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки: этих купим, этих напугаем, с этими договоримся", — сказал он.

При этом президент отметил, что в подобных случаях количество проблем постепенно нарастает и наступает момент, "когда с ними уже не справиться".
"И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", — подчеркнул глава государства, отметив, что и сам родился в СССР.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин ранее указал, что Вашингтон хочет сдержать развитие России и говорит об этом публично. По его словам, именно с этим связаны сложности в отношениях двух стран — "и ограничения в сфере экономики, и попытки влиять на внутриполитические процессы" в России.
Владимир Путин намерен встретиться с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве.
В 2021 году Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 17:18Петербургский международный экономический форум
США пытаются сдержать развитие России, заявил Путин
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинСССРСШАВ мире
 
 
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