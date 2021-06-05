https://ria.ru/20210605/ssha-1735765035.html

Путин заявил, что Соединенные Штаты уверенно идут по пути Советского Союза

Путин заявил, что Соединенные Штаты уверенно идут по пути Советского Союза - РИА Новости, 05.06.2021

Путин заявил, что Соединенные Штаты уверенно идут по пути Советского Союза

Выстраивая отношения с другими государствами, США следуют по пути СССР, заявил Владимир Путин на встрече с главредами международных информагентств,... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:14

2021-06-05T11:14

2021-06-05T17:49

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

ссср

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735753857_0:1120:2048:2272_1920x0_80_0_0_4678cd970daf5bdaf1947af5c3176de4.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Выстраивая отношения с другими государствами, США следуют по пути СССР, заявил Владимир Путин на встрече с главредами международных информагентств, организованной на полях Петербургского международного экономического форума. Видео встречи опубликовано на сайте Кремля.При этом президент отметил, что в подобных случаях количество проблем постепенно нарастает и наступает момент, "когда с ними уже не справиться"."И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", — подчеркнул глава государства, отметив, что и сам родился в СССР.Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин ранее указал, что Вашингтон хочет сдержать развитие России и говорит об этом публично. По его словам, именно с этим связаны сложности в отношениях двух стран — "и ограничения в сфере экономики, и попытки влиять на внутриполитические процессы" в России.Владимир Путин намерен встретиться с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве.В 2021 году Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/ssha-1735682344.html

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, ссср, сша, в мире