https://ria.ru/20210605/siluanov-1735739313.html

Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России

Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России - РИА Новости, 05.06.2021

Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России

Решение международного рейтингового агентства Moody's сохранить долгосрочный рейтинг России свидетельствует о том, что российская экономика успешно преодолела... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T00:09

2021-06-05T00:09

2021-06-05T01:47

петербургский международный экономический форум

россия

антон силуанов

экономика

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Решение международного рейтингового агентства Moody's сохранить долгосрочный рейтинг России свидетельствует о том, что российская экономика успешно преодолела последствия коронакризиса, заявил глава Минфина Антон Силуанов.Moody's ранее в пятницу подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне "Ваа3" со стабильным прогнозом."Решение агентства Moody's <...> можно рассматривать как сложившийся консенсус во мнении рейтинговых агентств "большой тройки" об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий "коронакризиса". Как вы знаете, два других агентства "тройки" подтвердили текущие "инвестиционные" рейтинги России ранее в этом году", — сказал Силуанов журналистам.Он подчеркнул, что с начала 2020 года лишь несколько стран "Большой двадцатки", включая Россию, смогли избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним.Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом в начале февраля.В середине января агентство S&P также подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.

https://ria.ru/20210419/sanktsii-1728999580.html

https://ria.ru/20210603/reyting-1735351854.html

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россия, антон силуанов, экономика