https://ria.ru/20210605/shtorm-1735833237.html

В Эстонии завершились учения "Весенний шторм"

В Эстонии завершились учения "Весенний шторм" - РИА Новости, 05.06.2021

В Эстонии завершились учения "Весенний шторм"

Масштабные международные военные учения "Весенний шторм" в субботу завершились в Эстонии, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны республики. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T23:38

2021-06-05T23:38

2021-06-05T23:38

россия

керсти кальюлайд

нато

франция

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149492/97/1494929717_0:35:1657:967_1920x0_80_0_0_9589de75b8df8786b92659782c188bf8.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 5 июн - РИА Новости. Масштабные международные военные учения "Весенний шторм" в субботу завершились в Эстонии, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны республики.Ежегодные международные учения "Весенний шторм", в которых приняли участие почти 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании, прошли в Эстонии с 17 мая по 5 июня."Я доволен тем, чего мы достигли за эти три недели. Цели учений были достигнуты. Мы восстанавливаем режим учений в Силах обороны, который действовал до пандемии коронавируса, сокращено только участие резервистов, которых в этом году было привлечено почти в десять раз меньше", - цитирует пресс-служба командующего учениями генерал-майора Индрека Сиреля.В ходе учений были задействованы практически все виды вооружений Сил обороны Эстонии, дислоцированных здесь частей международного батальона НАТО, а также прибывших на маневры частей и подразделений ряда других государств НАТО.Учения посетили президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас, а также инспекторы вооруженных сил РФ, дополняется в сообщении."Весенний шторм" - это крупнейшие ежегодные учения сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО. Как и в прошлом году, учения прошли в сокращенном формате, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса между участниками.В прошлом году в "Весеннем шторме" принимали участие около 3,2 тысячи военнослужащих эстонских сил обороны и военные из Великобритании и Франции, входящие в состав располагающегося в Эстонии международного батальона НАТО.

https://ria.ru/20210522/shtorm-1733451482.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/nato-1735509615.html

россия

франция

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, керсти кальюлайд, нато, франция, италия, в мире