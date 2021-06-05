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В Эстонии завершились учения "Весенний шторм"
В Эстонии завершились учения "Весенний шторм" - РИА Новости, 05.06.2021
В Эстонии завершились учения "Весенний шторм"
Масштабные международные военные учения "Весенний шторм" в субботу завершились в Эстонии, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны республики. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T23:38
2021-06-05T23:38
2021-06-05T23:38
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 июн - РИА Новости. Масштабные международные военные учения "Весенний шторм" в субботу завершились в Эстонии, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны республики.Ежегодные международные учения "Весенний шторм", в которых приняли участие почти 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании, прошли в Эстонии с 17 мая по 5 июня."Я доволен тем, чего мы достигли за эти три недели. Цели учений были достигнуты. Мы восстанавливаем режим учений в Силах обороны, который действовал до пандемии коронавируса, сокращено только участие резервистов, которых в этом году было привлечено почти в десять раз меньше", - цитирует пресс-служба командующего учениями генерал-майора Индрека Сиреля.В ходе учений были задействованы практически все виды вооружений Сил обороны Эстонии, дислоцированных здесь частей международного батальона НАТО, а также прибывших на маневры частей и подразделений ряда других государств НАТО.Учения посетили президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас, а также инспекторы вооруженных сил РФ, дополняется в сообщении."Весенний шторм" - это крупнейшие ежегодные учения сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО. Как и в прошлом году, учения прошли в сокращенном формате, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса между участниками.В прошлом году в "Весеннем шторме" принимали участие около 3,2 тысячи военнослужащих эстонских сил обороны и военные из Великобритании и Франции, входящие в состав располагающегося в Эстонии международного батальона НАТО.
https://ria.ru/20210522/shtorm-1733451482.html
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