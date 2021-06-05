https://ria.ru/20210605/serdtse-1735676772.html

Ученые назвали причины внезапной остановки сердца у молодых людей

Ученые назвали причины внезапной остановки сердца у молодых людей - РИА Новости, 05.06.2021

Ученые назвали причины внезапной остановки сердца у молодых людей

Внезапная смерть молодого человека, который раньше не жаловался на здоровье, — всегда шок для семьи и окружающих. Более чем в половине случаев при вскрытии... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T08:00

2021-06-05T08:00

2021-06-05T17:32

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Внезапная смерть молодого человека, который раньше не жаловался на здоровье, — всегда шок для семьи и окружающих. Более чем в половине случаев при вскрытии выявляют заболевания сердечно-сосудистой системы, часто — наследственные. Как предотвратить трагедию — в материале РИА Новости.Скрытая причинаДва года назад российские ученые с кафедры судебной медицины Сеченовского университета во главе с профессором Юрием Пиголкиным опубликовали исследование о внезапной смерти молодых людей от остановки сердца. Обобщив судебно-медицинский материал за пять лет, специалисты обнаружили, что большинство скончавшихся не жаловались на здоровье. Между тем почти в 85 процентах случаев при аутопсии наблюдали различные патологии внутренних органов, сосудов. Причиной этого авторы работы считают дисплазию соединительной ткани — нарушение развития клеток.Речь о врожденной патологии, обусловленной генетически. Нередко она дает о себе знать в виде букета синдромов. А иногда проявляется в некоторых внешних особенностях фигуры и психики, например неправильном развитии грудной клетки, искривлении позвоночника, плоскостопии, невралгических нарушениях. Считается, что это можно исправить или все само собой пройдет со временем. Никто не ожидает внезапной остановки сердца. Спусковым крючком способны послужить интенсивные занятия спортом и стресс.Смерть во снеПо данным ученых из Дании, основная причина смерти среди молодых (здесь и далее речь о ненасильственной внезапной смерти) — инфаркты. Всего за десять лет в стране зафиксировали 1698 случаев. Вскрытие подтвердило инфаркт у 753, инсульт — у 44.Практически все исследователи отмечают, что к внезапной смерти в молодом возрасте больше склонны мужчины. Так, по отчету университетской клиники Фатума Бургиба в городе Монастир (Тунис), за 28 лет с 1990 года умерли 137 человек 18-35 лет, из них 107 — представители сильного пола.Ученые отметили два пика смертности — в 22 года и 35 лет. Люди умирали во время отдыха или сна, чаще летом. Среди скончавшихся половина — курильщики. Главная причина — сердечно-сосудистые нарушения, на втором месте — болезни легких. Некоторые жаловались накануне на слабость. Аналогичные сведения приводят ученые из Австралии и Дании, хотя отмечают, что в половине случаев точную причину смерти установить не удается.Мутации, опасные для сердцаМногие болезни, повышающие риск внезапной смерти, — генетические. Исследователи рекомендуют при вскрытии делать анализ на самые распространенные мутации, особенно если непонятно, почему сердце остановилось. Например, синдром Бругада вызван редкими вариантами генов, при которых нарушается очень тонкий механизм обмена ионами натрия через мембрану клетки. В результате страдают миоциты сердца — клетки мышечной ткани, это приводит к аритмии желудочков.Недавно установили, что редкую форму синдрома удлиненного QT, ведущего к угрожающей жизни аритмии, вызывает мутация в одном из трех генов, кодирующих белок кальмодулин (CALM1, CALM2, CALM3). Он связывает ионы кальция и влияет на активность клеточных ионных. Всего известно 17 мутаций, вызывающих разновидности этого синдрома, но некоторые под вопросом.По разным данным, внезапная смертность от остановки сердца у молодых — 0,8-2,8 на сто тысяч в год. Вроде бы немного, но, помимо личной трагедии, это наносит ущерб экономике: из жизни уходят работоспособные граждане. Ученые призывают как можно раньше распознавать риски такого рода, чтобы вовремя начать лечение и скорректировать образ жизни.

https://ria.ru/20190212/1550673670.html

https://ria.ru/20200207/1564365360.html

https://ria.ru/20180409/1518206121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генетика, инсульт, инфаркты, днк, биология, здоровье, москва, австралия