https://ria.ru/20210605/serbiya-1735757318.html

Россия и Сербия вернулись к обсуждению поставок SSJ100

Россия и Сербия вернулись к обсуждению поставок SSJ100 - РИА Новости, 05.06.2021

Россия и Сербия вернулись к обсуждению поставок SSJ100

Россия и Сербия на ПМЭФ вернулись к вопросу сделки по приобретению сербской стороной самолетов SSJ100, сообщает российский Минпромторг. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:04

2021-06-05T10:04

2021-06-05T10:04

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

денис мантуров

sukhoi superjet

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сербия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия и Сербия на ПМЭФ вернулись к вопросу сделки по приобретению сербской стороной самолетов SSJ100, сообщает российский Минпромторг.Глава министерства Денис Мантуров в рамках форума принял участие во встрече вице-премьера РФ Юрия Борисова с его визави по двустороннему межправкомитету - министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем."В ходе встречи стороны также обсудили прорабатываемую сделку по приобретению сербской стороной самолета "Суперджет", - говорится в сообщении.Российская сторона в октябре 2019 года сообщала, что с Сербией идут переговоры по обновлению флота национального авиаперевозчика Air Serbia самолетами Sukhoi Superjet 100, также Белграду могут быть интересны среднемагистральные МС-21.В марте прошлого года Борисов говорил, что Москва и Белград планируют летом, когда в Сербии будет сформировано новое правительство, вернуться к обсуждению поставок самолета SSJ для руководства Сербии и восьми самолетов для Air Serbia.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/sputnik-1735725375.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/eaes-1735598780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), денис мантуров, sukhoi superjet, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сербия, экономика