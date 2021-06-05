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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/serbiya-1735757318.html
Россия и Сербия вернулись к обсуждению поставок SSJ100
Россия и Сербия вернулись к обсуждению поставок SSJ100 - РИА Новости, 05.06.2021
Россия и Сербия вернулись к обсуждению поставок SSJ100
Россия и Сербия на ПМЭФ вернулись к вопросу сделки по приобретению сербской стороной самолетов SSJ100, сообщает российский Минпромторг. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:04
2021-06-05T10:04
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
денис мантуров
sukhoi superjet
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сербия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия и Сербия на ПМЭФ вернулись к вопросу сделки по приобретению сербской стороной самолетов SSJ100, сообщает российский Минпромторг.Глава министерства Денис Мантуров в рамках форума принял участие во встрече вице-премьера РФ Юрия Борисова с его визави по двустороннему межправкомитету - министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем."В ходе встречи стороны также обсудили прорабатываемую сделку по приобретению сербской стороной самолета "Суперджет", - говорится в сообщении.Российская сторона в октябре 2019 года сообщала, что с Сербией идут переговоры по обновлению флота национального авиаперевозчика Air Serbia самолетами Sukhoi Superjet 100, также Белграду могут быть интересны среднемагистральные МС-21.В марте прошлого года Борисов говорил, что Москва и Белград планируют летом, когда в Сербии будет сформировано новое правительство, вернуться к обсуждению поставок самолета SSJ для руководства Сербии и восьми самолетов для Air Serbia.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/sputnik-1735725375.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), денис мантуров, sukhoi superjet, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сербия, экономика

Россия и Сербия вернулись к обсуждению поставок SSJ100

10:04 05.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛайнер Sukhoi Superjet 100 "Магнитогорск" авиакомпании "Россия"
Лайнер Sukhoi Superjet 100 Магнитогорск авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия и Сербия на ПМЭФ вернулись к вопросу сделки по приобретению сербской стороной самолетов SSJ100, сообщает российский Минпромторг.
Глава министерства Денис Мантуров в рамках форума принял участие во встрече вице-премьера РФ Юрия Борисова с его визави по двустороннему межправкомитету - министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем.
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"В ходе встречи стороны также обсудили прорабатываемую сделку по приобретению сербской стороной самолета "Суперджет", - говорится в сообщении.
Российская сторона в октябре 2019 года сообщала, что с Сербией идут переговоры по обновлению флота национального авиаперевозчика Air Serbia самолетами Sukhoi Superjet 100, также Белграду могут быть интересны среднемагистральные МС-21.
В марте прошлого года Борисов говорил, что Москва и Белград планируют летом, когда в Сербии будет сформировано новое правительство, вернуться к обсуждению поставок самолета SSJ для руководства Сербии и восьми самолетов для Air Serbia.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Денис МантуровSukhoi SuperjetМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СербияЭкономика
 
 
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