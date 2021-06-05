https://ria.ru/20210605/sechin-1735800365.html

"Зеленая" энергетика способствует манипуляциям ценой акций, заявил Сечин

"Зеленая" энергетика способствует манипуляциям ценой акций, заявил Сечин - РИА Новости, 05.06.2021

"Зеленая" энергетика способствует манипуляциям ценой акций, заявил Сечин

Сейчас в экономике формируются новые инструменты, которые позволяют манипулировать стоимостью акций, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T16:02

2021-06-05T16:02

2021-06-05T16:02

петербургский международный экономический форум

exxonmobil

петербургский международный экономический форум (фонд)

tesla motors

игорь сечин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сейчас в экономике формируются новые инструменты, которые позволяют манипулировать стоимостью акций, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин.Он напомнил, что недавно в совет директоров американского нефтяного гиганта ExxpnMobil вошли три независимых директора, которые требуют от компании снизить добычу нефти и газа, при этом весь совет состоит из 12 человек. Это произошло по инициативе миноритарного инвестора, который владеет 0,02% акций компании.Один из акционеров ExxonMobil в этой связи констатировал, что миноритарные акционеры могут получить существенный рычаг давления на компанию, заручившись поддержкой хотя бы одного из крупных инвесторов.Он также привел в пример фонд BlackRock, чьи инвестиции в ведущие компании "зеленой" энергетики и в производителя электромобилей Tesla достигли порядка 60 миллиардов долларов, что можно сопоставить с объемом их инвестиций в нефтегазовые компании."Открытым является вопрос, чьими интересами руководствуются такие инвесторы? Нет ли у них скрытой цели заработать на волатильности рынка акций, создавая отрицательный информационный фон? И в конечном итоге вынудить менеджмент компаний выкупить у них акции по более высокой цене, чтобы не сталкиваться с противодействием и давлением так называемых гринмэйлеров", - заключил Сечин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/sechin-1735777954.html

https://ria.ru/20210605/sechin-1735776801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

exxonmobil, петербургский международный экономический форум (фонд), tesla motors, игорь сечин, экономика