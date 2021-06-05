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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/sechin-1735800365.html
"Зеленая" энергетика способствует манипуляциям ценой акций, заявил Сечин
"Зеленая" энергетика способствует манипуляциям ценой акций, заявил Сечин - РИА Новости, 05.06.2021
"Зеленая" энергетика способствует манипуляциям ценой акций, заявил Сечин
Сейчас в экономике формируются новые инструменты, которые позволяют манипулировать стоимостью акций, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T16:02
2021-06-05T16:02
петербургский международный экономический форум
exxonmobil
петербургский международный экономический форум (фонд)
tesla motors
игорь сечин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сейчас в экономике формируются новые инструменты, которые позволяют манипулировать стоимостью акций, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин.Он напомнил, что недавно в совет директоров американского нефтяного гиганта ExxpnMobil вошли три независимых директора, которые требуют от компании снизить добычу нефти и газа, при этом весь совет состоит из 12 человек. Это произошло по инициативе миноритарного инвестора, который владеет 0,02% акций компании.Один из акционеров ExxonMobil в этой связи констатировал, что миноритарные акционеры могут получить существенный рычаг давления на компанию, заручившись поддержкой хотя бы одного из крупных инвесторов.Он также привел в пример фонд BlackRock, чьи инвестиции в ведущие компании "зеленой" энергетики и в производителя электромобилей Tesla достигли порядка 60 миллиардов долларов, что можно сопоставить с объемом их инвестиций в нефтегазовые компании."Открытым является вопрос, чьими интересами руководствуются такие инвесторы? Нет ли у них скрытой цели заработать на волатильности рынка акций, создавая отрицательный информационный фон? И в конечном итоге вынудить менеджмент компаний выкупить у них акции по более высокой цене, чтобы не сталкиваться с противодействием и давлением так называемых гринмэйлеров", - заключил Сечин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/sechin-1735777954.html
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exxonmobil, петербургский международный экономический форум (фонд), tesla motors, игорь сечин, экономика

"Зеленая" энергетика способствует манипуляциям ценой акций, заявил Сечин

16:02 05.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сейчас в экономике формируются новые инструменты, которые позволяют манипулировать стоимостью акций, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Он напомнил, что недавно в совет директоров американского нефтяного гиганта ExxpnMobil вошли три независимых директора, которые требуют от компании снизить добычу нефти и газа, при этом весь совет состоит из 12 человек. Это произошло по инициативе миноритарного инвестора, который владеет 0,02% акций компании.
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:54Петербургский международный экономический форум
Сечин призвал внедрить систему экологической оценки товаров и услуг
Один из акционеров ExxonMobil в этой связи констатировал, что миноритарные акционеры могут получить существенный рычаг давления на компанию, заручившись поддержкой хотя бы одного из крупных инвесторов.
"Таким образом, мы видим, что создаются новые инструменты и формируются модели поведения, которые позволяют манипулировать стоимостью акций", - заявил Сечин во время сессии "Трансформация мировой энергетики".
Он также привел в пример фонд BlackRock, чьи инвестиции в ведущие компании "зеленой" энергетики и в производителя электромобилей Tesla достигли порядка 60 миллиардов долларов, что можно сопоставить с объемом их инвестиций в нефтегазовые компании.
"Открытым является вопрос, чьими интересами руководствуются такие инвесторы? Нет ли у них скрытой цели заработать на волатильности рынка акций, создавая отрицательный информационный фон? И в конечном итоге вынудить менеджмент компаний выкупить у них акции по более высокой цене, чтобы не сталкиваться с противодействием и давлением так называемых гринмэйлеров", - заключил Сечин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:43Петербургский международный экономический форум
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Петербургский международный экономический форумExxonMobilПетербургский международный экономический форум (фонд)Tesla motorsИгорь СечинЭкономика
 
 
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