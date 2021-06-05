https://ria.ru/20210605/sechin-1735773862.html

Сечин рассказал об опасности роста цен на солнечные модули

Сечин рассказал об опасности роста цен на солнечные модули - РИА Новости, 05.06.2021

Сечин рассказал об опасности роста цен на солнечные модули

Цены солнечных модулей в 2021 году выросли на 18%, что может быть одним из первых сигналов будущей нехватки материалов для энергоперехода, заявил глава... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:28

2021-06-05T12:28

2021-06-05T12:28

петербургский международный экономический форум

ihs

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснефть

игорь сечин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Цены солнечных модулей в 2021 году выросли на 18%, что может быть одним из первых сигналов будущей нехватки материалов для энергоперехода, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ."Уже сейчас мы видим, что перебои с поставками ресурсов являются важным фактором: так, прервав многолетний тренд на снижение стоимости, цены солнечных модулей в 2021 году выросли на 18%. Это, возможно, является одним из первых сигналов будущей нехватки материалов для энергетического перехода", - сказал Сечин.Кроме того, по его словам, не стоит забывать и про необходимость утилизации батарей – по данным компании IHS к 2030 году спрос на самые распространенные литий-ионные аккумуляторы вырастет более чем в 7 раз, что потребует кратного роста мощностей по их переработке."Пока её (переработки - ред.) стоимость слишком высока и сопоставима со стоимостью литиевого сырья. Как следствие, сегодня мир практически не решает эту проблему, перерабатывая лишь 5% батарей и накапливая использованные аккумуляторы, а разбираться с огромными объемами этого опасного промышленного мусора придётся уже будущим поколениям", - считает глава компании.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информпартнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/defitsit-1735770303.html

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ihs, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика