Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/sechin-1735773862.html
Сечин рассказал об опасности роста цен на солнечные модули
Сечин рассказал об опасности роста цен на солнечные модули - РИА Новости, 05.06.2021
Сечин рассказал об опасности роста цен на солнечные модули
Цены солнечных модулей в 2021 году выросли на 18%, что может быть одним из первых сигналов будущей нехватки материалов для энергоперехода, заявил глава... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:28
2021-06-05T12:28
петербургский международный экономический форум
ihs
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
игорь сечин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597534926_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_29c22d6236f42eafb4aaa0c51638482b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Цены солнечных модулей в 2021 году выросли на 18%, что может быть одним из первых сигналов будущей нехватки материалов для энергоперехода, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ."Уже сейчас мы видим, что перебои с поставками ресурсов являются важным фактором: так, прервав многолетний тренд на снижение стоимости, цены солнечных модулей в 2021 году выросли на 18%. Это, возможно, является одним из первых сигналов будущей нехватки материалов для энергетического перехода", - сказал Сечин.Кроме того, по его словам, не стоит забывать и про необходимость утилизации батарей – по данным компании IHS к 2030 году спрос на самые распространенные литий-ионные аккумуляторы вырастет более чем в 7 раз, что потребует кратного роста мощностей по их переработке."Пока её (переработки - ред.) стоимость слишком высока и сопоставима со стоимостью литиевого сырья. Как следствие, сегодня мир практически не решает эту проблему, перерабатывая лишь 5% батарей и накапливая использованные аккумуляторы, а разбираться с огромными объемами этого опасного промышленного мусора придётся уже будущим поколениям", - считает глава компании.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информпартнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/defitsit-1735770303.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597534926_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_d7dfc7c65d1afaa4d5ebe1dccdca4b09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ihs, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика

Сечин рассказал об опасности роста цен на солнечные модули

12:28 05.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин
Директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Цены солнечных модулей в 2021 году выросли на 18%, что может быть одним из первых сигналов будущей нехватки материалов для энергоперехода, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ.
"Уже сейчас мы видим, что перебои с поставками ресурсов являются важным фактором: так, прервав многолетний тренд на снижение стоимости, цены солнечных модулей в 2021 году выросли на 18%. Это, возможно, является одним из первых сигналов будущей нехватки материалов для энергетического перехода", - сказал Сечин.
Кроме того, по его словам, не стоит забывать и про необходимость утилизации батарей – по данным компании IHS к 2030 году спрос на самые распространенные литий-ионные аккумуляторы вырастет более чем в 7 раз, что потребует кратного роста мощностей по их переработке.
"Пока её (переработки - ред.) стоимость слишком высока и сопоставима со стоимостью литиевого сырья. Как следствие, сегодня мир практически не решает эту проблему, перерабатывая лишь 5% батарей и накапливая использованные аккумуляторы, а разбираться с огромными объемами этого опасного промышленного мусора придётся уже будущим поколениям", - считает глава компании.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информпартнером ПМЭФ.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 11:55Петербургский международный экономический форум
Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа, заявил Сечин
 
Петербургский международный экономический форумIHSПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьИгорь СечинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
Лента новостейМолния