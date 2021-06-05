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Сечин рассказал о продаже "грязных" активов нефтяными гигантами
Сечин рассказал о продаже "грязных" активов нефтяными гигантами - РИА Новости, 05.06.2021
Сечин рассказал о продаже "грязных" активов нефтяными гигантами
Продажа "грязных" активов нефтяными гигантами не способствует сокращению выбросов, так как они переходят мелким закрытым компаниям, заявил глава "Роснефти"... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:24
2021-06-05T12:24
2021-06-05T12:24
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
игорь сечин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Продажа "грязных" активов нефтяными гигантами не способствует сокращению выбросов, так как они переходят мелким закрытым компаниям, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ.Сечин отметил, что выход крупных компаний из ряда нефтегазовых проектов, которые суммарно продали за последние 3 года активы на сумму свыше 70 миллиардов долларов, не решает главную задачу глобального сокращения выбросов и достижения углеродной нейтральности."Наименее эффективные и экологически "грязные" активы продаются более мелким и чаще всего частным компаниям, которые продолжают их эксплуатировать, зачастую не раскрывая свои выбросы и не принимая обязательств по предотвращению изменения климата", - сказал он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика