https://ria.ru/20210605/sechin-1735773202.html

Сечин рассказал о продаже "грязных" активов нефтяными гигантами

Сечин рассказал о продаже "грязных" активов нефтяными гигантами - РИА Новости, 05.06.2021

Сечин рассказал о продаже "грязных" активов нефтяными гигантами

Продажа "грязных" активов нефтяными гигантами не способствует сокращению выбросов, так как они переходят мелким закрытым компаниям, заявил глава "Роснефти"... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:24

2021-06-05T12:24

2021-06-05T12:24

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснефть

игорь сечин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Продажа "грязных" активов нефтяными гигантами не способствует сокращению выбросов, так как они переходят мелким закрытым компаниям, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ.Сечин отметил, что выход крупных компаний из ряда нефтегазовых проектов, которые суммарно продали за последние 3 года активы на сумму свыше 70 миллиардов долларов, не решает главную задачу глобального сокращения выбросов и достижения углеродной нейтральности."Наименее эффективные и экологически "грязные" активы продаются более мелким и чаще всего частным компаниям, которые продолжают их эксплуатировать, зачастую не раскрывая свои выбросы и не принимая обязательств по предотвращению изменения климата", - сказал он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/neft-1735769993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, игорь сечин, экономика