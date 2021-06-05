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В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "рейдерским захватом"
В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "рейдерским захватом" - РИА Новости, 05.06.2021
В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "рейдерским захватом"
Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что расценивает введенные Европой против республики санкции в авиационной сфере... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T16:46
2021-06-05T16:47
белавиа
евросоюз
задержание основателя telegram-канала nexta
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что расценивает введенные Европой против республики санкции в авиационной сфере как рейдерский захват.В пятницу было опубликовано постановление ЕС, в соответствии с которым белорусским авиаперевозчикам с 5 июня запрещается использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Запрет не касается гуманитарных рейсов, а также аварийных посадок и экстренных пролетов. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством - это политизация авиационной безопасности, отмечал гендиректор IATA Уилли Уолш.
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белавиа, евросоюз, задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, в мире

В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "рейдерским захватом"

16:46 05.06.2021 (обновлено: 16:47 05.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что расценивает введенные Европой против республики санкции в авиационной сфере как рейдерский захват.
"Идет процесс удушения. Эти санкции, скажем прямо, это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании ("Белавиа" - ред.), которая вообще не участвовала в этих событиях. И те меры в отношении "Белаэронавигации" (предприятие по аэронавигационному обслуживанию – ред.)… Что, диспетчер не должен был отреагировать по закону? Что, специалисты авиабезопасности не должны были отреагировать?" - сказал Сикорский в эфире телеканала ОНТ.
В пятницу было опубликовано постановление ЕС, в соответствии с которым белорусским авиаперевозчикам с 5 июня запрещается использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Запрет не касается гуманитарных рейсов, а также аварийных посадок и экстренных пролетов. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством - это политизация авиационной безопасности, отмечал гендиректор IATA Уилли Уолш.
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