https://ria.ru/20210605/sanktsii-1735802919.html

В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "рейдерским захватом"

В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "рейдерским захватом" - РИА Новости, 05.06.2021

В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "рейдерским захватом"

Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что расценивает введенные Европой против республики санкции в авиационной сфере... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T16:46

2021-06-05T16:46

2021-06-05T16:47

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белоруссия

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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что расценивает введенные Европой против республики санкции в авиационной сфере как рейдерский захват.В пятницу было опубликовано постановление ЕС, в соответствии с которым белорусским авиаперевозчикам с 5 июня запрещается использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Запрет не касается гуманитарных рейсов, а также аварийных посадок и экстренных пролетов. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством - это политизация авиационной безопасности, отмечал гендиректор IATA Уилли Уолш.

https://ria.ru/20210603/protasevich-1735531514.html

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белавиа, евросоюз, задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, в мире