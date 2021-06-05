https://ria.ru/20210605/samolet-1735758301.html

В США самолет сел из-за пассажира, пытавшегося попасть в кабину пилотов

В США самолет сел из-за пассажира, пытавшегося попасть в кабину пилотов - РИА Новости, 05.06.2021

В США самолет сел из-за пассажира, пытавшегося попасть в кабину пилотов

Самолет в США совершил вынужденную посадку в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) после того, как один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T10:13

2021-06-05T10:13

2021-06-05T10:13

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Самолет в США совершил вынужденную посадку в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) после того, как один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов.Как сообщил местный телеканал KRQE, самолет авиакомпании Delta, на борту которого произошел инцидент, выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Нэшвилл в пятницу. Лайнер был перенаправлен в международный аэропорт Санпорт в Альбукерке из-за ситуации на борту.Сотрудники аэропорта заявили, что пассажир пытался проникнуть в кабину самолета, но не смог туда попасть. Очевидцы засняли на видео, как дебошира удалось нейтрализовать бортпроводникам и пассажирам. По словам пассажиров, мужчина требовал "остановить самолет".Лайнер приземлился в аэропорту без происшествий. В аэропорту Альбукерке полиция задержала нарушителя. Расследованием дела занимается ФБР.Личность дебошира не разглашается.

https://ria.ru/20210420/shassi-1729131388.html

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фбр, лос-анджелес, альбукерке, сша, в мире