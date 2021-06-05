В США самолет сел из-за пассажира, пытавшегося попасть в кабину пилотов
© Flickr / Pieter van MarionАмериканский самолет Delta Air Lines
© Flickr / Pieter van Marion
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Самолет в США совершил вынужденную посадку в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) после того, как один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов.
Как сообщил местный телеканал KRQE, самолет авиакомпании Delta, на борту которого произошел инцидент, выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Нэшвилл в пятницу. Лайнер был перенаправлен в международный аэропорт Санпорт в Альбукерке из-за ситуации на борту.
Сотрудники аэропорта заявили, что пассажир пытался проникнуть в кабину самолета, но не смог туда попасть. Очевидцы засняли на видео, как дебошира удалось нейтрализовать бортпроводникам и пассажирам. По словам пассажиров, мужчина требовал "остановить самолет".
Лайнер приземлился в аэропорту без происшествий. В аэропорту Альбукерке полиция задержала нарушителя. Расследованием дела занимается ФБР.
"ФБР реагирует на сообщение о вынужденной посадке рейса в аэропорту Альбукерке. На данный момент никакой опасности для общества нет", - заявило ФБР в Twitter.
Личность дебошира не разглашается.
The #FBI is responding to a report of a diverted flight at @ABQSunport. There is no threat to the public at this time. pic.twitter.com/GmnOdZPact— FBI Albuquerque (@FBIAlbuquerque) June 4, 2021