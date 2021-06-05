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В США самолет сел из-за пассажира, пытавшегося попасть в кабину пилотов
В США самолет сел из-за пассажира, пытавшегося попасть в кабину пилотов - РИА Новости, 05.06.2021
В США самолет сел из-за пассажира, пытавшегося попасть в кабину пилотов
Самолет в США совершил вынужденную посадку в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) после того, как один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T10:13
2021-06-05T10:13
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Самолет в США совершил вынужденную посадку в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) после того, как один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов.Как сообщил местный телеканал KRQE, самолет авиакомпании Delta, на борту которого произошел инцидент, выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Нэшвилл в пятницу. Лайнер был перенаправлен в международный аэропорт Санпорт в Альбукерке из-за ситуации на борту.Сотрудники аэропорта заявили, что пассажир пытался проникнуть в кабину самолета, но не смог туда попасть. Очевидцы засняли на видео, как дебошира удалось нейтрализовать бортпроводникам и пассажирам. По словам пассажиров, мужчина требовал "остановить самолет".Лайнер приземлился в аэропорту без происшествий. В аэропорту Альбукерке полиция задержала нарушителя. Расследованием дела занимается ФБР.Личность дебошира не разглашается.
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фбр, лос-анджелес, альбукерке, сша, в мире

В США самолет сел из-за пассажира, пытавшегося попасть в кабину пилотов

10:13 05.06.2021
 
© Flickr / Pieter van MarionАмериканский самолет Delta Air Lines
Американский самолет Delta Air Lines - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Flickr / Pieter van Marion
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Самолет в США совершил вынужденную посадку в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) после того, как один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов.
Как сообщил местный телеканал KRQE, самолет авиакомпании Delta, на борту которого произошел инцидент, выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Нэшвилл в пятницу. Лайнер был перенаправлен в международный аэропорт Санпорт в Альбукерке из-за ситуации на борту.
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Сотрудники аэропорта заявили, что пассажир пытался проникнуть в кабину самолета, но не смог туда попасть. Очевидцы засняли на видео, как дебошира удалось нейтрализовать бортпроводникам и пассажирам. По словам пассажиров, мужчина требовал "остановить самолет".
Лайнер приземлился в аэропорту без происшествий. В аэропорту Альбукерке полиция задержала нарушителя. Расследованием дела занимается ФБР.

"ФБР реагирует на сообщение о вынужденной посадке рейса в аэропорту Альбукерке. На данный момент никакой опасности для общества нет", - заявило ФБР в Twitter.

Личность дебошира не разглашается.
 
ФБРЛос-АнджелесАльбукеркеСШАВ мире
 
 
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