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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/samokat-1735768449.html
Власти Москвы анонсировали меры по регулированию езды на электросамокатах
Власти Москвы анонсировали меры по регулированию езды на электросамокатах - РИА Новости, 05.06.2021
Власти Москвы анонсировали меры по регулированию езды на электросамокатах
Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах: используемые на проезжей части будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах должны... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:36
2021-06-05T16:59
петербургский международный экономический форум
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максим ликсутов
москва
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах: используемые на проезжей части будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные элеткросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он отметил "яркий всплеск малой мобильности" в Москве. "Аварии случаются. Что самое неприятное — случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов", — сказал Ликсутов.По его словам, во-первых, "если электрический самокат используется на проезжей части, то он должен находиться в зоне регулирования государственной автоинспекции"."Также мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 километров в час. Это небезопасно исходя из радиуса колес и того, что все-таки человек на электрическом самокате не использует никакие средства индивидуальной защиты, как, например, водитель мотоцикла", — указал Ликсутов.Второе, продолжил он, "если самокат передвигается в одной плоскости с пешеходами, то, конечно, он должен двигаться со скоростью пешеходного потока, не превышать ее".Среди остальных мер Ликсутов отметил ограничение по скорости прокатных самокатов. "С основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве, договорились о введении технических решений специальных зон сниженной скорости. То есть если самокат попадает в парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 километров в час. Таких зон уже очень много — больше 50. Их количество будет расти", — сообщил он.Заммэра Москвы убежден, что "этот набор мер в первую очередь направлен на то, чтобы использование электросамокатов было безопасным, их пользователей было больше и это не ущемляло права (других)".В середине мая Ликсутов предложил ограничить допустимую скорость движения электросамоката в пешеходных зонах до скорости пешеходного потока, соответствующее письмо столичного дептранса направлено в Минтранс России.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), максим ликсутов , москва, общество

Власти Москвы анонсировали меры по регулированию езды на электросамокатах

11:36 05.06.2021 (обновлено: 16:59 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина на самокате на одной из улиц в Москве
Мужчина на самокате на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах: используемые на проезжей части будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные элеткросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил "яркий всплеск малой мобильности" в Москве. "Аварии случаются. Что самое неприятное — случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов", — сказал Ликсутов.
По его словам, во-первых, "если электрический самокат используется на проезжей части, то он должен находиться в зоне регулирования государственной автоинспекции".
"Также мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 километров в час. Это небезопасно исходя из радиуса колес и того, что все-таки человек на электрическом самокате не использует никакие средства индивидуальной защиты, как, например, водитель мотоцикла", — указал Ликсутов.
Второе, продолжил он, "если самокат передвигается в одной плоскости с пешеходами, то, конечно, он должен двигаться со скоростью пешеходного потока, не превышать ее".
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Среди остальных мер Ликсутов отметил ограничение по скорости прокатных самокатов. "С основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве, договорились о введении технических решений специальных зон сниженной скорости. То есть если самокат попадает в парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 километров в час. Таких зон уже очень много — больше 50. Их количество будет расти", — сообщил он.
Заммэра Москвы убежден, что "этот набор мер в первую очередь направлен на то, чтобы использование электросамокатов было безопасным, их пользователей было больше и это не ущемляло права (других)".
В середине мая Ликсутов предложил ограничить допустимую скорость движения электросамоката в пешеходных зонах до скорости пешеходного потока, соответствующее письмо столичного дептранса направлено в Минтранс России.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Максим ЛиксутовМоскваОбщество
 
 
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