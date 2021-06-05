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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/rosmolodezh-1735799873.html
Разуваева призвала создавать для молодежи вовлекающий контент
Разуваева призвала создавать для молодежи вовлекающий контент - РИА Новости, 05.06.2021
Разуваева призвала создавать для молодежи вовлекающий контент
Регулировать развлекательные социальные сети, включая TikTok, путем запретов не нужно, лучше создавать для молодежи новый познавательный и вовлекающий контент,... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:56
2021-06-05T16:19
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
ксения разуваева (роспатриотцентр)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
технологии
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Регулировать развлекательные социальные сети, включая TikTok, путем запретов не нужно, лучше создавать для молодежи новый познавательный и вовлекающий контент, чтобы у них не оставалось времени на вредоносный материал, сказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева в интервью РИА Новости."Здесь вопрос каналов коммуникации и их предназначения в этом смысле. TikTok в этом смысле - это такая развлекательная сеть. Регулировать путем запрета ничего не нужно в этой сфере - это совершенно точно… Наша задача – генерировать такое количество интересного, познавательного контента, чтобы до бесполезного и вредоносного не доходило время. Создавать для молодежи насыщенную, мощную вовлекающую повестку, которая позволит им себя реализовывать, творить, создавать пространство вокруг себя. Это вопрос не ограничения, а правильной работы с теми или иными каналами коммуникации", - сказала Разуваева, отвечая на вопрос, как уберечь молодых людей от пагубного влияния сомнительных интернет-ресурсов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), ксения разуваева (роспатриотцентр), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), технологии, общество

Разуваева призвала создавать для молодежи вовлекающий контент

15:56 05.06.2021 (обновлено: 16:19 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева на пленарной сессии "Молодежное предпринимательство : хайп или будущее российской экономики" на ПМЭФ-2021
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева на пленарной сессии Молодежное предпринимательство : хайп или будущее российской экономики на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Регулировать развлекательные социальные сети, включая TikTok, путем запретов не нужно, лучше создавать для молодежи новый познавательный и вовлекающий контент, чтобы у них не оставалось времени на вредоносный материал, сказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева в интервью РИА Новости.
"Здесь вопрос каналов коммуникации и их предназначения в этом смысле. TikTok в этом смысле - это такая развлекательная сеть. Регулировать путем запрета ничего не нужно в этой сфере - это совершенно точно… Наша задача – генерировать такое количество интересного, познавательного контента, чтобы до бесполезного и вредоносного не доходило время. Создавать для молодежи насыщенную, мощную вовлекающую повестку, которая позволит им себя реализовывать, творить, создавать пространство вокруг себя. Это вопрос не ограничения, а правильной работы с теми или иными каналами коммуникации", - сказала Разуваева, отвечая на вопрос, как уберечь молодых людей от пагубного влияния сомнительных интернет-ресурсов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:25Петербургский международный экономический форум
Глава Росмолодежи призвала носить многоразовые маски для защиты природы
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Ксения Разуваева (Роспатриотцентр)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)ТехнологииОбщество
 
 
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