https://ria.ru/20210605/rosmolodezh-1735799873.html

Разуваева призвала создавать для молодежи вовлекающий контент

Разуваева призвала создавать для молодежи вовлекающий контент - РИА Новости, 05.06.2021

Разуваева призвала создавать для молодежи вовлекающий контент

Регулировать развлекательные социальные сети, включая TikTok, путем запретов не нужно, лучше создавать для молодежи новый познавательный и вовлекающий контент,... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T15:56

2021-06-05T15:56

2021-06-05T16:19

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

ксения разуваева (роспатриотцентр)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

технологии

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Регулировать развлекательные социальные сети, включая TikTok, путем запретов не нужно, лучше создавать для молодежи новый познавательный и вовлекающий контент, чтобы у них не оставалось времени на вредоносный материал, сказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева в интервью РИА Новости."Здесь вопрос каналов коммуникации и их предназначения в этом смысле. TikTok в этом смысле - это такая развлекательная сеть. Регулировать путем запрета ничего не нужно в этой сфере - это совершенно точно… Наша задача – генерировать такое количество интересного, познавательного контента, чтобы до бесполезного и вредоносного не доходило время. Создавать для молодежи насыщенную, мощную вовлекающую повестку, которая позволит им себя реализовывать, творить, создавать пространство вокруг себя. Это вопрос не ограничения, а правильной работы с теми или иными каналами коммуникации", - сказала Разуваева, отвечая на вопрос, как уберечь молодых людей от пагубного влияния сомнительных интернет-ресурсов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/maski-1735773321.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), ксения разуваева (роспатриотцентр), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), технологии, общество