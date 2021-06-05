https://ria.ru/20210605/rogozin-1735790810.html
Рогозин рассчитывает на визит нового главы НАСА
Рогозин рассчитывает на визит нового главы НАСА - РИА Новости, 05.06.2021
Рогозин рассчитывает на визит нового главы НАСА
Новый глава НАСА Билл Нельсон может в этом году приехать в Россию на встречу с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, такая встреча также может состояться на... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T14:46
2021-06-05T14:46
2021-06-05T14:52
петербургский международный экономический форум
билл нельсон
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
космос - риа наука
роскосмос
наса
дмитрий рогозин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Новый глава НАСА Билл Нельсон может в этом году приехать в Россию на встречу с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, такая встреча также может состояться на космодроме Байконур."Я рассчитываю, что он приедет до конца этого года, может быть, на один из пусков", - сказал Рогозин журналистам на ПМЭФ-21.По его словам, Нельсон приглашен вместе с семьей. Ему готовы показать предприятия отрасли. Ограничением поездки является пандемия."Но мы дезинфицируем все тропинки, чтобы он не беспокоился", - сказал Рогозин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/mask-1735787203.html
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билл нельсон, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, байконур (город)