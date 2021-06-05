https://ria.ru/20210605/rogozin-1735787357.html

Рогозин рассказал, что мешает ученым Роскосмоса

Рогозин рассказал, что мешает ученым Роскосмоса - РИА Новости, 05.06.2021

Рогозин рассказал, что мешает ученым Роскосмоса

Законодательство не позволяет ученым "Роскосмоса" проводить рискованные исследования, которые могут не завершиться созданием итоговой продукции, поскольку в... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T14:24

2021-06-05T14:24

2021-06-05T14:24

петербургский международный экономический форум (фонд)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Законодательство не позволяет ученым "Роскосмоса" проводить рискованные исследования, которые могут не завершиться созданием итоговой продукции, поскольку в этом случае к ним придут прокуроры, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая на ПМЭФ-21."У нас в регламенте работ с бюджетными деньгами обязательно научно-исследовательская работа должна закончиться опытно-конструкторской работой. И если научно-исследовательская работа заканчивается ничем, то это считается поводом, чтобы прокурор позвонил вам и сделал вам "ай-ай-ай"", - рассказал он.В этой связи ученые и инженеры "Роскосмоса" "боятся браться за что-то, что может закончиться фиаско", добавил Рогозин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/mask-1735784922.html

https://ria.ru/20210604/rogozin-1735738475.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин