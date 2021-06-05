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https://ria.ru/20210605/rogozin-1735787357.html
Рогозин рассказал, что мешает ученым Роскосмоса
Рогозин рассказал, что мешает ученым Роскосмоса - РИА Новости, 05.06.2021
Рогозин рассказал, что мешает ученым Роскосмоса
Законодательство не позволяет ученым "Роскосмоса" проводить рискованные исследования, которые могут не завершиться созданием итоговой продукции, поскольку в... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T14:24
2021-06-05T14:24
петербургский международный экономический форум (фонд)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Законодательство не позволяет ученым "Роскосмоса" проводить рискованные исследования, которые могут не завершиться созданием итоговой продукции, поскольку в этом случае к ним придут прокуроры, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая на ПМЭФ-21."У нас в регламенте работ с бюджетными деньгами обязательно научно-исследовательская работа должна закончиться опытно-конструкторской работой. И если научно-исследовательская работа заканчивается ничем, то это считается поводом, чтобы прокурор позвонил вам и сделал вам "ай-ай-ай"", - рассказал он.В этой связи ученые и инженеры "Роскосмоса" "боятся браться за что-то, что может закончиться фиаско", добавил Рогозин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин рассказал, что мешает ученым Роскосмоса

14:24 05.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Законодательство не позволяет ученым "Роскосмоса" проводить рискованные исследования, которые могут не завершиться созданием итоговой продукции, поскольку в этом случае к ним придут прокуроры, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая на ПМЭФ-21.
"У нас в регламенте работ с бюджетными деньгами обязательно научно-исследовательская работа должна закончиться опытно-конструкторской работой. И если научно-исследовательская работа заканчивается ничем, то это считается поводом, чтобы прокурор позвонил вам и сделал вам "ай-ай-ай"", - рассказал он.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 13:59Петербургский международный экономический форум
Рогозин ответил на вопрос о "русском Илоне Маске"
В этой связи ученые и инженеры "Роскосмоса" "боятся браться за что-то, что может закончиться фиаско", добавил Рогозин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 23:56
Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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