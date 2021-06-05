https://ria.ru/20210605/roboty-1735805627.html

В МГУ не исключили конкуренцию роботов и людей в будущем

В МГУ не исключили конкуренцию роботов и людей в будущем - РИА Новости, 05.06.2021

В МГУ не исключили конкуренцию роботов и людей в будущем

Новому поколению на рынке труда придется конкурировать не только с опытными работниками, но и с роботами, заявил на ПМЭФ замдекана экономического факультета МГУ РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T17:03

2021-06-05T17:03

2021-06-05T18:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Новому поколению на рынке труда придется конкурировать не только с опытными работниками, но и с роботами, заявил на ПМЭФ замдекана экономического факультета МГУ по развитию Сергей Трухачев."Роботам она (молодежь. — Прим. ред.) проиграет, потому что роботы будут сжирать прежде всего неквалифицированный труд. Не столько неквалифицированный труд, сколько средний класс. И молодежь будет вытесняться в сферы низкооплачиваемого неквалифицируемого труда", — сказал он.По словам экономиста, современных молодых людей ждет тяжелое будущее."Есть такой анекдот. Что современному цифровому предприятию нужно для того, чтобы оно эффективно работало? Два живых существа: собака, которая отгоняла бы всех, кто туда пытается проникнуть, и охранник, который бы кормил эту собаку. Обычно молодежь конкурирует с предыдущими поколениями. А нынешняя молодежь будет конкурировать еще и с роботами", — добавил Трухачев.Он заметил, что перспективы в будущем может дать финансовая грамотность.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/robot-1727830685.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), технологии, общество