https://ria.ru/20210605/roboty-1735805627.html
В МГУ не исключили конкуренцию роботов и людей в будущем
В МГУ не исключили конкуренцию роботов и людей в будущем - РИА Новости, 05.06.2021
В МГУ не исключили конкуренцию роботов и людей в будущем
Новому поколению на рынке труда придется конкурировать не только с опытными работниками, но и с роботами, заявил на ПМЭФ замдекана экономического факультета МГУ РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T17:03
2021-06-05T17:03
2021-06-05T18:07
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Новому поколению на рынке труда придется конкурировать не только с опытными работниками, но и с роботами, заявил на ПМЭФ замдекана экономического факультета МГУ по развитию Сергей Трухачев."Роботам она (молодежь. — Прим. ред.) проиграет, потому что роботы будут сжирать прежде всего неквалифицированный труд. Не столько неквалифицированный труд, сколько средний класс. И молодежь будет вытесняться в сферы низкооплачиваемого неквалифицируемого труда", — сказал он.По словам экономиста, современных молодых людей ждет тяжелое будущее."Есть такой анекдот. Что современному цифровому предприятию нужно для того, чтобы оно эффективно работало? Два живых существа: собака, которая отгоняла бы всех, кто туда пытается проникнуть, и охранник, который бы кормил эту собаку. Обычно молодежь конкурирует с предыдущими поколениями. А нынешняя молодежь будет конкурировать еще и с роботами", — добавил Трухачев.Он заметил, что перспективы в будущем может дать финансовая грамотность.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/robot-1727830685.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петербургский международный экономический форум (фонд), технологии, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости.
Новому поколению на рынке труда придется конкурировать не только с опытными работниками, но и с роботами, заявил на ПМЭФ
замдекана экономического факультета МГУ по развитию Сергей Трухачев.
"Роботам она (молодежь. — Прим. ред.) проиграет, потому что роботы будут сжирать прежде всего неквалифицированный труд. Не столько неквалифицированный труд, сколько средний класс. И молодежь будет вытесняться в сферы низкооплачиваемого неквалифицируемого труда", — сказал он.
По словам экономиста, современных молодых людей ждет тяжелое будущее.
"Есть такой анекдот. Что современному цифровому предприятию нужно для того, чтобы оно эффективно работало? Два живых существа: собака, которая отгоняла бы всех, кто туда пытается проникнуть, и охранник, который бы кормил эту собаку. Обычно молодежь конкурирует с предыдущими поколениями. А нынешняя молодежь будет конкурировать еще и с роботами", — добавил Трухачев.
Он заметил, что перспективы в будущем может дать финансовая грамотность.